Na mjestu budućih termi kod Siska proizvodio se Radosan, fungicid koji je sadržavao i živu… “ta graba, na čijoj se lokaciji grade terme, služila je upravo za bacanje svakojakog otpada iz proizvodnog procesa Radonje”, slijedi stručna analiza prema kojoj će odrediti način sanacije (Večernji)
Uz Muru 50 tona azbesta, otpad su dovozili i iz Slovenije… trojica osumnjičena. Udruga upozorava na rast karcinoma (Jutarnji, Index)
Povjesničar Klasić o izborima u BiH: Najveći gubitnik je srpski narod (N1)
HAC poništio postupak javne nabave za izradu web portala prodaje i ostalog vezanog uz sustav naplate Crolibertas (Index)
Vučić u novom videu sam sebi lijepio flastere: ‘Neke od ovih riječi bole, neke ostavljaju trag’ (tportal)
Na gradilištu spa centra u Sisku našli zakopani opasni otpad: Ispitivanja pokazala visoke koncentracije žive (Večernji)
Radioaktivni stroncij u Gospiću skočio za 961 posto. MUP i HZJZ sliježu ramenima (Index)
Putin danas slavi 74. rođendan. Kažu na Indexu: “Neka bude zadnji”
Protiv Engleske Hrvatskoj je nedostajalo gotovo sve ono što se protiv Španjolske vidjelo od prve minute. Energija, agresivnost, koncentracija, intenzitet u duelima, spremnost na trku bez lopte i, možda najvažnije, uvjerenje da se velikom protivniku može napraviti problem… (Index)
Kako je osuđenica na smrt u Tennesseeu preživjela smrtnu kaznu? “Pike je i prije postupka upozoravala da ima male vene i krvni poremećaj zbog kojeg bi davanje injekcije moglo biti otežano…” (Express)
Preko 250.000 mladih na ulicama diljem Francuske. Izbili neredi (Index)
U Splitu politička elita južne Europe: U fokusu EU MED9 sigurnost i energija (HRT)
Elvis Mileta, voditelj Explore, tajnik je braniteljske udruge koja bi otkazala Bajagin koncert u Puli, nakon Indexovog upita promijenili njegovu ulogu na stranici iz urednika u voditelja.. Bajagu su nedavno otkazali i u Koprivnici, ali ne zbog pritisaka braniteljskih udruga, nego zbog slabog interesa (Danica)
U Omišu autobusne postaje pretvorili u galerije na otvorenom (HRT)
Premijera domaćeg spektakla ‘Posljednji rimski bog’ o Dioklecijanu u Zagrebu i Splitu (Ravno do dna)
Rusija se priprema za nastavak rata u Ukrajini na duge staze. Novi trogodišnji proračunski plan predviđa da bi Moskva 2027. na vojsku mogla izdvojiti oko 17 bilijuna rubalja, približno 200 milijardi dolara (tportal)
Dodikova pobjeda bez kandidature, Komšićev izborni poraz i povratak HDZ-a BiH u Predsjedništvo naznaka su relaksacije hrvatsko-bošnjačkih odnosa (Novosti)
Ministar Šušnjar: ‘Podnijeli smo žalbu na novi Maksimir, rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja…’ (Nacional)
Booking.com pod pritiskom: Više od 15.000 hotela, uključujući 150 hrvatskih, traži odštetu zbog spornih pravila o paritetu cijena koja su im branila niže cijene na vlastitim stranicama (HRT, Nacional)
Radio Addict – još jedna praktična aplikacija za slušanje internetskih radiopostaja (Bug)
Ukrajina: Uništili smo preko pola ruskih kapaciteta za preradu nafte (Index)
Vlada objavila nove cijene: benzin i dizel bit će jeftiniji za dva centa po litri, dok cijena plavog dizela pada za četiri centa (tportal)
Hrvatska će u utorak i srijedu u Splitu biti domaćin samita neformalne grupe devet mediteranskih zemalja, poznatije kao MED9, stižu Macron, von der Leyen, Meloni, Sanchez i drugi. Zbog njihova dolaska Split će na dva dana postati prava utvrda, najštićeniji grad u Europi (Slobodna, N1)
Opći izbori u BiH: Jačanje etnonacionalne politike – očekuje se nastavak političkih blokada i težak proces formiranja vlasti (DW)
Sportske novosti pišu da bi Slaven Bilić, u slučaju još jednog debakla, mogao sam podnijeti ostavku. Pritom naglašavaju da to nije izbornikova izjava, nego informacija iz tabora reprezentacije koji znaju njegov karakter (tportal)
Kuga u Sibiru izmiče kontroli. Bolest ušla u bolnice, FSB prati kola hitne (Index)
Brexit ponovno pod povećalom – hoće li Velika Britanija natrag u EU? Britanski premijer Andy Burnham poručio je da je Brexit “donio više štete nego koristi” te da se s tim slaže oko 60 posto građana (HRT)
Svjetski dan životinja: Hrvatska među zemljama s najvećom bioraznolikošću (HRT)
Euroviziju i dalje zbog Izraela bojkotiraju neke zemlje, no natjecanje se svejedno širi: pridružuje se Kanada, a svoju inačicu Eurosonga dobiva i Azija (DW)
Oktoberfest završio rekordnim brojem posjetitelja (Poslovni)