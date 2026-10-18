Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Francuska u plamenu, na ulicama rat, spaljena povijesna gradska vijećnica (Jutarnji, Index), prosvjeduju i u Belgiji, Albaniji, Italiji.. (tportal)
  • Papa Lav napustio bolnicu (N1)
  • Torcidašima određen istražni zatvor, Božinović: Jedanaestorica imaju 94 kaznene i 273 prekršajne prijave (Index)
  • Dalmatinski gradovi i općine traže rješenja za otpad, Lećevica se čeka do 2028. (HRT)
  • Dan kravate uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije (HRT)
  • Daniel Dubois (29) još je jednom pobijedio Fabija Wardleyja (31) i obranio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema WBO verziji, nakon toga u ring mu je uletio Hrgović da ga pita za revanš (Index)

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Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Albanski premijer Edi Rama: Dron s eksplozivom trebao je pogoditi zgradu Vlade. To nisu studenti (Index)
  • Na kongresnim međuizborima 3. studenoga Trumpa na listiću nema, ali je u igri i njegova sudbina. Na skupovima upozorava da bi će ga demokrati, ako preuzmu Kongres, opozvati (HRT)
  • Torcida: “Medijski lešinari, ovo je javni linč“. Tvrde da je riječ o navijačkom prepucavanju kakvo je u Nizozemskoj uobičajeno protiv navijača Ajaxa. Ne osuđuju veličanje nacizma, ali zato propituju institucije (Index)
  • Hrvatski zatvori pucaju po šavovima: 900 ljudi iznad kapaciteta, gotovo svaki peti zatvorenik je stranac (Poslovni)
  • Država prodaje stanove u Zagrebu već od 25.500 eura: Neki nemaju ni vodu ni struju (Jutarnji)
  • Netko je izradio emulator prvog iPhonea koji radi u pregledniku (Bug)
Jučer (23:00)

Brze i kratke

  • Siromašno 40% umirovljenika. “Nakon 40 godina rada ne mogu ni otići u kazalište” (Index)
  • Snimali vijećnike stranke Nigela Faragea Reform UK kako izgovaraju rasističke i ksenofobne stavove, emitirat će ih u dokumentarnom filmu, iz stranke kažu da su pokrenuli interne istrage te će suspendirati svoje članove (Jutarnji)
  • Index obišao trgovine Studenca, poluprazne police, cigareta gotovo da nema… (Index)
  • Hrvati su srušili Guinnessov rekord u rezanju pršuta. Na sajmu pršuta u Tinjanu, od 300 rezača, postavilo ga je njih 285 (HRT)
  • Dodijeljena prestižna književna nagrada “Fran Galović”: glavnu nagradu dobila Nataša Govedić s romanom “Div” (Danica, Drava.info)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Studenti, sindikati i Žuti prsluci prosvjedovat će diljem Francuske protiv rasta cijena i urušavanja socijalnog modela (Jutarnji)
  • Puhovski: Treba razmotriti zabranu Torcide (Index)
  • Prosvjed protiv megafarmi u Koprivnici: „Ni Podravini nije ravno – Sjever protiv megafarmi” (Podravski)
  • EU upozorava na pametne naočale: Mogu vas snimati, a da to ni ne znate, pojedinci zaslužuju jasna upozorenja (Index)
  • HUP upozorava: Bazne cijene neće suzbiti inflaciju, novi troškovi mogli bi se preliti na građane (Poslovni)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Rusija unutar Ukrajine, uz svoju granicu, uspostavlja „sigurnosnu zonu” o kojoj se neće moći pregovarati ni u kakvim budućim pregovorima s Kijevom, izjavio je u petak Putin (Jutarnji)
  • Trump smijenio novu glasnogovornicu nakon samo par dana (Index)
  • Porez na nekretnine u Zagrebu će se od 1. siječnja 2027. povećati s pet na maksimalnih osam eura po četvornom metru godišnje (tportal)
  • Kolege i prijatelji oprostili se od bivše ministrice i profesorice Andree Zlatar komemoracijom u Hrvatskom društvu pisaca (Jutarnji)
  • Iz hrvatskih vodovoda iscuri više od 50 posto vode, prosjek u EU iznosi oko 23 posto (Danica)
  • Škabrnja: Otvoren Memorijalni centar posvećen žrtvama Domovinskog rata (HRT)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinske snage tijekom noći su izvele masovni napad bespilotnim letjelicama na više ciljeva diljem Rusije (Jutarnji), u intervjuu koji je u srijedu dao Financial Timesu, Zelenski je kritizirao nedavni američki dogovor s Rusijom o dizelskom gorivu, osudio “opasno” povlačenje američke obavještajne potpore te ustvrdio da Trump pokazuje sklonost autokratima i ekstremno bogatima (Jutarnji)
  • Splitska policija uhitila je tri osobe zbog nacističkih i antisemitskih povika tijekom kortea Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa (Index)
  • UGP: Ukidanje sidrenih cijena ne smije završiti preimenovanjem u bazne (Lider)
  • U Zagrebu pali ‘Ljubazna Mona‘, ‘Super slatka‘ i ‘Ladyboy‘ iz Tajlanda, oduzete su im zarade od prostituiranja (Jutarnji)
  • Najveće toplice u Hrvatskoj Wellovar od jučer otvorene za građane (Poslovni)
Prekjučer (17:00)

Brze i kratke

  • Torcida pjevala o paljenju Židova i Anni Frank. Krenula uhićenja (Index), opsadno stanje na Matejuški (Jutarnji), splitski gradonačelnik Šuta: ‘Sram me, ispričavam se u ime Splita’ (Nacional), Kraus: Ovo je posljedica ustaštva koje vlast prešućuje i tolerira (N1)
  • Zelenski poručio da Ukrajina nastavlja napadati ruske rafinerije unatoč zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa da ih poštedi (tportal), EU ne popušta Rusiji: Sankcije ostaju, sprema se i novi paket (HRT)
  • Novi Zagreb opet bez tople vode. U HEP Toplinarstvu muk (Nacional)
  • Stvorila Harryja Pottera, a zatim podijelila obožavatelje: Stiže dokumentarac o J. K. Rowling (tportal)
  • Kulturni događaj godine u Osijeku: retrospektiva Oscara Nemona (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini mijenjaju puteve nafte i ugrožavaju njezinu proizvodnju, preradu i transport. Naftni stručnjak Davor Štern ističe da nafte zasad ima dovoljno, ali da njezinu cijenu snažno podižu troškovi transporta i osiguranja te burzovne špekulacije (HRT)
  • Hrvatska ispostavila jasnih 8 uvjeta Crnoj Gori za ulazak u EU (Jutarnji)
  • Dinamo pobijedio Anderlecht golom iz penala u 96. minuti (Index), Vlada reagirala na ponašanje Torcide: Osuđujemo slavljenja nacističkog režima. Sramotno ponašanje na utakmici protiv Ajaxa (Index)
  • Plenković o Vučićevim optužbama: Kod nas su mediji slobodni i pišu što žele, Srbija ima svoju izbornu kampanju i neka se oni bave sobom, neka se bave svojim građanima, Hrvatska se u to ne miješa i to nije naša tema (N1)
  • Sibila Petlevski je dobitnica Nagrade Gjalski za 2026. (Jutarnji)
Četvrtak (23:00)

Brze i kratke

  • Pripuzova tvrtka povukla se iz posla, poništava se javna nabava za sanaciju otpada u Gospiću (N1)
  • Game Changer oduševio Zagreb: Potpuno drugačija konferencija okupila lidere, inovatore i kreativce (Bug)
  • BBC-jev dokumentarac istražuje kako se promijenio život muslimana nakon 11. rujna (tportal)
  • Prva jesenska europska utakmica Bilih nakon 16 godina donijela je ružne ispade i incident, odjekuju skandalozna skandiranja: ‘Gazi Židove‘, ‘ustaj Adolfe‘, ‘Auschwitz‘… (Sportske)
  • SyncSafe – aplikacija za automatsko sigurnosno kopiranje sadržaja odabranih mapa (Bug)
  • Preminuo je poznati pjevač Mirko Cetinski, otac Tonyja Cetinskog (tportal)
Četvrtak (17:00)

Brze i kratke

  • Čelnici EU-a na dva dana stižu u Bruxelles, pričat će o proračunu za razdoblje 2028.-2034., cijenama energije, gospodarskoj konkurentnosti, obrani, potpori Ukrajini, proširenju i migracijama.. (tportal)
  • Oporba o Plenkoviću: Mislim da nema oporbenog zastupnika kojeg nije izvrijeđao (Index)
  • Rimčev Verne: Počeli smo testirati robotaksije u Manchesteru (Index)
  • Studenti u Srbiji upozoravaju na “fantomske birače”: Nemaju adresu ni broj.. (Index)
  • Hrvatska godišnje dobije 60 milijuna eura za Erasmus+ projekte. “Sve iskoristimo” (Index)
Četvrtak (11:00)

Brze i kratke

  • Vučić podivljao na ideju da Srbija plati odštetu Hrvatskoj: ‘Nećete nas reketariti!’ (tportal), Srbija poslala prosvjednu notu Hrvatskoj, kažu da se miješamo u izborni proces u njihovoj zemlji (Index)
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  • Župan Petry: Troškovi sanacije nezakonito odloženog otpada veći od 50 milijuna eura (N1)
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