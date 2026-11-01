Njemačka: Preko sto tisuća prosvjednika tražilo je socijalne reforme, dok su večernji neredi eskalirali uz Molotovljeve koktele i pljačke (Jutarnji)
FIFA je samo od prodaje ulaznica i ugostiteljskih usluga za vrijeme Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku imala oko pet milijardi dolara prihoda, premda zasad ne otkrivaju brojke… za usporedbu, na SP-u u Katru zaradili 929 milijuna dolara (tportal)
Fox News pitao muškarca zašto je došao na Trumpov skup. Odgovor postao hit: “Nema ničeg boljeg nego vidjeti kult izbliza, za masakr u Jonestownu bio sam premlad” (Index)
Snijeg je jutros zabijelio Zavižan i dijelove Gorskog kotara, a riječ je o najavi promjene vremena koja će tijekom vikenda zahvatiti cijelu Hrvatsku (tportal)
Blagdan Svih svetih: Građani tradicionalno obilaze groblja (HRT), počeo ‘stroži režim’ prometa zagrebačkim ulicama (Zagreb.info)
Slobodna Dalmacija donosi životnu priču Miše Kovača, kolege i poznata lica opraštaju se od legendarnog pjevača, emotivne poruke preplavile društvene mreže (Glorija), vijest odjeknula regijom, evo što pišu susjedni mediji (Index)
Dinamo nakon poraza od Rudeša smjenjuje trenera, danas objava novog imena (Index), SK neslužbeno: Privremeno će momčad voditi Jerko Leko
Groblje i krematorij za kućne ljubimce Spomengaj u Dumovcu bilježi sve više posla, tportal donosi priču
Vojković kritizira odluku Gradova da ograniče cijene na adventu: Gradonačelnik ste i ništa vam ne ide od ruke? Brdo smeća raste, a građani vam nemaju za stan, a firma koja bi nešto gradila ne može do građevinske? I onda, s prvim jesenskim maglama, sine vam. Fritule… (Index)
Objavljena lista najvećih poreznih dužnika, 1.472 pravnih osoba s ukupnim dugom od 543,5 milijuna eura (Poslovni)
Prosječne cijene plina za kućanstva u EU u prvih šest mjeseci pale su na 0,11 eura po kilovatsatu, kod nas struja najskuplja u regiji, a plin među najjeftinijima (Danica)
Kaznena prijava protiv banke Vučićeva tajkuna. Provjerava se i Narodna banka Srbije (Index), Vučić nakon izbornog poraza: Možda nećemo izaći na predsjedničke izbore (Index)
Izbori u Srbiji i Brazilu nisu obradovali Donalda Trumpa. Od Albanije i Mađarske pa do Bliskog istoka, njegova vanjska politika nije formula za uspjeh. A što će biti na izborima u SAD? Amerikanci u utorak odlučuju o Kongresu (DW)
Elon Musk objavio prvu epizodu ‘Odiseje’ koju je radio njegov AI chatbot Grok – izgleda potpuno idiotski (Ravno do dna)
HNL: Hajduk “natovario” Goricu s pet komada (Index), Istra u Koprivnici dobila Slaven 0:2 (Index)
Počela je evakuacija izgladnjelih stanovnika ukrajinskog grada Oleškog koji okupiraju Rusi, u sklopu zajedničke operacije zaraćenih strana, prve takve od početka rata prije 4 godine i osam mjeseci (Jutarnji)
WSJ: Ukrajinska vojska zbog Trumpa obustavila napade na ruske rafinerije nafte (HRT)
Nepropisno parkirana vozila u Zagrebu zatrpavaju smećem (Jutarnji)
S početkom studenoga za vozače u Hrvatskoj počinje obveza korištenja svjetala tijekom dnevne vožnje (Danica)
Milorad Dodik, koji je tjedan dana prije izbora u Srbiji simpatizere Studentske liste nazivao “pokvarenim” i “plaćenicima”, sada tvrdi da su najbolji odnosi s novim vlastima u Beogradu “primarni politički posao” i da je “uz službeno izabrane ljude u Srbiji”, javlja Klix.ba. (Jutarnji)