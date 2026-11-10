Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (09:00)
Brze i kratke
Jutarnji objavio u znemirujuće snimke iz bolnice vezane uz slučaj smrti sportaša, Plenković zbog svega okrivio Možemo ( Index) Ljubo Jurčić za
N1: Vlada treba podići visinu toplog obroka, a isplata božićnice treba biti obavezna Voditelj projekta Pantheon AI:
Cijena električne energije neće rasti ( HRT) TwoDo – aplikacija za parove namijenjena koordinaciji tipičnih obaveza (
Bug) Britanski autor John Harrison
dobitnik Bookerove nagrade ( HRT)
Jučer (21:00)
Pregovori u Abu Dhabiju:
Mali izgledi za završetak rata u Ukrajini ( HRT) Novac SPC-a preko Alta banke završio u Moskvi: Tko je Dejan Nakić, Porfirijev čovjek iz sjene? (
tportal) Glumac i komičar
Russell Brand proglašen krivim za slučajeve silovanja, osuđen na više od 10 godina zatvora ( Jutarnji) Vrućine ubrzale berbu, 30 posto manje vina nego lani (
HRT) Pobjednici 20.
PSSST!-a su ‘Tuktu’, ‘VSL-246’ i ‘Zadrži brzinu i smjer’ ( Ravno do dna)
Jučer (16:00)
Nove cijene goriva od sutra:
benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri ( tportal) Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (
HRT) U Jankomiru
dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara ( Index) U nesreći na A3
poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag ( Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač ( Slobodna)
Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna
Jučer (10:00)
Predsjednik Izraela dao
Gadiju Eisenkotu 28 dana da sastavi novi kabinet vlade, uspije li – to će biti kraj Netanyahuove vladavine ( Jutarnji)
CRO Demoskop: SDP pao čak za dva posto, podrška HDZ-u neznatno manja… Penava zabilježio dramatičan skok na negativnoj ljestvici, Milanović najpozitivniji ( RTL Danas, Jutarnji) Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna (
N1) DORH
objavio detalje nesreće na A3. Naložene obdukcije, poginule dvije djevojke, jedna je iz Crne Gore, druga iz Hrvatske ( Index)
HNL: Kompletirano 13. kolo, Dinamo dobio Varaždin 1:3, Hajduk pobijedio u Osijeku 0:1, Splićani vodeći s 4 boda ispred Modrih, ali i utakmicom više
Prekjučer (22:00)
Europska komisija: ‘Hrvatska se suočava
s ozbiljnom migracijskom situacijom‘ ( tportal) Pobuna u Remetincu,
42 zatvorenika odbila vratiti se u svoje sobe nakon boravka na otvorenom, nezadovoljni uvjetima u zatvoru, Habijan priznao da zatvorima nedostaje 1400 mjesta ( Index) Onkolog upozorio na 5 proizvoda koji
povećavaju rizik od raka: ultraprerađena hrana, industrijska pecciva, kupovni kolači, suhomesnati proizvodi, cigarete (i e-cigarete) ( Index) Kad se Viktor Ivančić nakloni usred Kaptola: Je li
Buljanov Krleža zbilja na rubu pameti? Kritiku donosi tportal Na zagrebačkom Borovju
planira se 11 zgrada. Stanovnici se bune zbog mogućeg nestanka zelenih površina ( Index)
Prekjučer (16:00)
Prosvjedi u Albaniji eskalirali u nasilje na ulicama (
Bloomberg) Detalji nesreće na A3:
Prevrnuo se autobus srpskih registracijskih oznaka, dvije osobe poginule, šestoro teško ozlijeđeno, 27 lakše ( Jutarnji, Index), putnik: Vozač je zaspao ( Index) Policija otkrila detalje napada u Krakovu: 12 ozlijeđenih životno ugroženo,
napadač prethodno ubio svoje roditelje i sestru ( HRT), školske kolege: ‘Crtao je uznemirujuće slike, napad na školu bila mu je dugogodišnja želja’ ( Jutarnji)
Državni inspektorat želi veće ovlasti i strože kazne: Pripremaju se velike promjene ( N1) Filipinci su ove godine prvi put prestigli Nepalce po broju izdanih radnih dozvola (
Index)
Prekjučer (10:00)
Nesreća na A3 kod Ivanić Grada: Prevrnuo se bus, najmanje dvoje mrtvih ( Index) Hoće li se
zatvarati ljekarne u malim mjestima? “Mnoge već rade u jednoj smjeni. Postojeći model je neodrživ” ( N1) Specijalci upali u kuću napadača iz Krakowa.
Unutra pronađena tri tijela, sumnja se na članove obitelji ( Jutarnji) Album Klinike Denisa Kataneca na vinilu, uoči koncerta u Zagrebu (
HRT)
HNL: Golijada na tekmi Slavena i Gorice, Farmaceuti dobili 3:5 (pogledajte golove na Indexu), Istra dobila Rijeku hat-trickom Frederiksena 3:1 ( Index), Rudeš Lokomotivu 0:1 ( Index)
Subota (22:00)
Masakr u centru Krakova:
6 mrtvih, 15 ranjenih, napadač je poljski državljanin ( Index, tportal) Rusija šalje
visoke vojne dužnosnike i diplomate na pregovore o Ukrajini ( HRT) Musk podijelio objavu u kojoj piše da je
slanje Starlinka Ukrajini bila greška ( Index) Na Sljemenu
nestalo šume površine 200 nogometnih terena. Hrvatske šume: Dio nije šuma ( Index) Tuga na zagrebačkoj sceni:
Preminuo poznati DJ Miljenko Car ( tportal) Muzej Mimara otvoren za javnost (
HRT) Masovni egzodus. Čak
150 ljudi preko noći napustilo HDZ u Baškoj Vodi ( Jutarnji)
Subota (16:00)
Trump najavio “velik prekrasan sporazum” o Ukrajini koji “
mogao bi utjecati na cijelu Europu”, Kushner predstavio pet ciljeva za uspostavu novog europskog sigurnosnog okvira ( Jutarnji) Oglasila se Zadravec: Nezadovoljstvo pojedinaca
ne može dovesti u pitanje zakonitost natječaja ( N1)
Nuklearni otpad: Njemačka traži odlagalište za narednih milijun godina ( DW) Istraživači se opraštaju od Schwarzmilzfernera,
zadnjeg ledenjaka u Algajskim Alpama ( Index) Zoran Milanović u posjetu Koprivnici
otkrio da je alergičan – na jabuke ( Večernji, Danica)
Subota (10:00)
Zbog Zadravec otkaz dao i deseti radiolog. U Ministarstvu održan krizni sastanak ( Index) Musk: najskuplji poraz, pomilovanje u pričuvi, ali državne milijarde i dalje stižu (
Bug) Neven Vidaković: Hrvatska
ekonomija izgleda fenomenalno, ali samo kada gledamo unatrag ( N1) Kina donosi zakon o aktivnostima na Antarktici i zaštiti okoliša (
Poslovni) Novo: Hrvatska
po visini plaće pretekla devet EU zemalja: Portugala, Češke, Poljske, Latvije, Slovačke, Rumunjske, Mađarske, Grčke i Bugarske ( Danica)
Petak (22:00)
Cijene goriva na benzinskim postajama
od utorka bi mogle znatno pasti, benzin čak za 11 centi, dizel za 8 ( N1) Zelena akcija pokreće kampanju protiv megalomanskog data centra u Topuskom (
HRT) I u Hrvatskoj ima hladnjaka koji bi mogli biti hakirani (
Bug) Stadion u Kranjčevićevoj
poprima konačan izgled ( Index) Obnova
zagrebačkog Kina Europa napreduje prema planu, a Grad Zagreb objavio je nove detalje radova vrijednih 11,6 milijuna eura. Otvaranje vrata očekuje se 2028. godine ( tportal) imunify-bot-check