SAD obustavio polijetanje svih zrakoplova na području cijele države, razlog veliki tehnički kvar na komunikacijskim sustavima… najdulja je to obustava još od terorističkih napada 11. rujna 2001. (Index)
Milanović i Plenković opet zaratili. “Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka” (N1)
Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorilo je da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali i poručilo da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija (HRT)
Nakon dugih šest godina obnove i seizmičkog ojačanja sa 70 tona čelika, monumentalna izložba 40 umjetnika otvara novo poglavlje u povijesti Umjetničkog paviljona u Zagrebu (tportal)
Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao, unutrašnjost hrvatske između 5-10 stupnjeva, Jadran od 13 do 17 (N1)
Rusija je tijekom pregovora o završetku rata u Ukrajini navodno zatražila izlazak Finske iz NATO-a i uklanjanje vojnih baza Saveza iz Estonije, Latvije i Litve (Index), Šef NATO-a: Rusi mjesečno izgube više vojnika nego SAD u cijelom Vijetnamu (Index)
Milanović upozorio: “Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu” (N1)
Merz zaoštrio retoriku na summitu EU: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a (N1)
Na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong zabilježena najniža temperatura ikad (Bug)
Snijeg pada u Gorskom kotaru (Index), auti zapeli u snijegu na A6 (Index)
Petak 13. na Wall Streetu ima bolju statistiku nego reputaciju. Prema LPL-u, od 1928. prosječan prinos petkom 13. iznosi 0,09 posto, a običnim petkom 0,05 posto. Dakle, datum koji se obično povezuje s nesrećom i nije tako nesretan za ulagače (Lider)
U Abu Dhabiju završili pregovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a, prvi takav diplomatski susret nakon gotovo devet mjeseci. Očekivano, nitko na stolu nije ostavio gotov mirovni sporazum niti je zaustavio rat, no pokrenuli su se neki ključni procesi koji bi mogli potpuno preoblikovati sigurnosnu kartu Europe… Nova karta svijeta crtat će se u Kini, a Europa će je samo dobiti na potpis , kaže Ivan Čović za Index
Hoće li Zadravec ostati na čelu radiologije? Idući tjedan odlučuje se o žalbi (N1)
Nvidiju privremeno vodi Colette Kress, dosadašnja financijska direktorica (Bug)
Nick Cave nazvao umjetnu inteligenciju konačnim poniženjem koje razara dušu glazbe (HRT, Ravno do dna)
Traktori godine 2027. su izabrani: Među pobjednicima su Steyr, Massey Ferguson, Claas i New Holland, a posebno se istaknuo autonomni AgXeed (Agroklub)
Xi: Ujedinjenje Tajvana s Kinom mora se ostvariti (Jutarnji)
Europski čelnici u Dublinu raspravljaju o sigurnosti i budućnosti Europe (HRT)
Tvrtka Mull-trans, koja odvozi otpad u 21 gradu i općini u četiri županije sjeverne Hrvatske, upozorila je u četvrtak da od 16. studenoga neće moći nastaviti pružati javnu uslugu odvoza, problem nedostatak odlagališta (HRT, Index)
Veliki europski gradovi pozivaju EU da zabrani prodaju cigareta s filtrom, tvrdeći da opušci, koji sadrže plastiku, nemaju nikakve zdravstvene koristi (N1)
Bura kroz 23 fotografije: Oštra, snažna, fotogenična… izložba u Zadru (HRT)
Tomašević o smrti Periša: Kako je moguće da Ministarstvo zdravstva nije reagiralo? (Index)
Istarski vlakovi za dvije bi godine trebali voziti brže i sigurnije. Barem na sjevernom dijelu pruge, od slovenske granice preko Buzeta do Svetog Petra u Šumi, gdje je u tijeku obnova 50 kilometara željeznice vrijedna 55 milijuna eura (Jutarnji)
U urušavanju zgrade u Brooklynu poginule najmanje dvije osobe (HRT)
Australske spasilačke službe pronašle su u četvrtak ujutro živog 17-godišnjeg Williama koji je proveo šest dana izgubljen u nepristupačnoj divljini savezne države Victorije, objavljena snimka njegovog pronalaska (Jutarnji)
Otvorena izložba ‘Putovima pastira i pašnjaka’ u Kninu, nastala u suradnji Fotokluba Split i Udruge Biom (Ferata)
Iskazi kolega uhićenih tehničara: “Periš je vikao i prijetio, pljuvao i pokušao gristi, govorio je da su oni muslimani te da će ih sve pobiti” (Index), udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: “Zašto laže da nije znala za slučaj?” (N1)… Index donosi sve detalje u vezi 13-ero ljudi s ključnim detaljima… slijedi moguće proširenje istrage (HRT)
Diljem Europe padaju cijene hrane, u Hrvatskoj – rastu. Zašto? Ljubo Jurčić: Nemamo dovoljno domaće proizvodnje ni za svoje potrebe, zato uvozimo (Novi list)
Općina Čepin daje do 4.000 eura za kupnju kuće: Prijaviti se mogu i obitelji koje se žele doseliti (Poslovni)
Na papinoj misi u Buenos Airesu rekordnih 2,5 milijuna ljudi (Index)
Na dražbi u Italiji tartuf prodan za 100 tisuća eura (Index)