Iskazi kolega uhićenih tehničara: “Periš je vikao i prijetio, pljuvao i pokušao gristi, govorio je da su oni muslimani te da će ih sve pobiti” (Index), udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: “Zašto laže da nije znala za slučaj?” (N1)… Index donosi sve detalje u vezi 13-ero ljudi s ključnim detaljima… slijedi moguće proširenje istrage (HRT)
Diljem Europe padaju cijene hrane, u Hrvatskoj – rastu. Zašto? Ljubo Jurčić: Nemamo dovoljno domaće proizvodnje ni za svoje potrebe, zato uvozimo (Novi list)
Općina Čepin daje do 4.000 eura za kupnju kuće: Prijaviti se mogu i obitelji koje se žele doseliti (Poslovni)
Na papinoj misi u Buenos Airesu rekordnih 2,5 milijuna ljudi (Index)
Na dražbi u Italiji tartuf prodan za 100 tisuća eura (Index)
Ukrajina, Rusija i SAD postigli dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti (tportal)
Le Pen po anketama uvjerljivo pobjeđuje na francuskim predsjedničkim izborima (Index)
Svaki treći aktivni poslovni subjekt u Hrvatskoj nema zaposlenih (Lider)
Cybertruck odlazi u povijest? Musk najavio obustavu proizvodnje (Index)
Čuvalo: HBOR do sada u investicijske fondove uložio više od 150 milijuna eura (HRT)
Vučetić: na hrvatskoj političkoj sceni ne postoje snage koje bi mogle dovesti do preokreta jer i vladajućima i oporbi odgovara postojeća pasivnost… “Političari s 5000 eura mjesečno neće se prljati ljudima iz stvarnog života” (N1, Index)
Nove cijene goriva od sutra: benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri (tportal)
Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (HRT)
U Jankomiru dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara (Index)
U nesreći na A3 poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag (Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač (Slobodna)
Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna