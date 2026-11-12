Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)

Brze i kratke

  • Tomašević o smrti Periša: Kako je moguće da Ministarstvo zdravstva nije reagiralo? (Index)
  • Istarski vlakovi za dvije bi godine trebali voziti brže i sigurnije. Barem na sjevernom dijelu pruge, od slovenske granice preko Buzeta do Svetog Petra u Šumi, gdje je u tijeku obnova 50 kilometara željeznice vrijedna 55 milijuna eura (Jutarnji)
  • U urušavanju zgrade u Brooklynu poginule najmanje dvije osobe (HRT)
  • Australske spasilačke službe pronašle su u četvrtak ujutro živog 17-godišnjeg Williama koji je proveo šest dana izgubljen u nepristupačnoj divljini savezne države Victorije, objavljena snimka njegovog pronalaska (Jutarnji)
  • Otvorena izložba ‘Putovima pastira i pašnjaka’ u Kninu, nastala u suradnji Fotokluba Split i Udruge Biom (Ferata)

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Danas (09:00)

Brze i kratke

  • Iskazi kolega uhićenih tehničara: “Periš je vikao i prijetio, pljuvao i pokušao gristi, govorio je da su oni muslimani te da će ih sve pobiti” (Index), udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: “Zašto laže da nije znala za slučaj?” (N1)… Index donosi sve detalje u vezi 13-ero ljudi s ključnim detaljima… slijedi moguće proširenje istrage (HRT)
  • Diljem Europe padaju cijene hrane, u Hrvatskoj – rastu. Zašto? Ljubo Jurčić: Nemamo dovoljno domaće proizvodnje ni za svoje potrebe, zato uvozimo (Novi list)
  • Općina Čepin daje do 4.000 eura za kupnju kuće: Prijaviti se mogu i obitelji koje se žele doseliti (Poslovni)
  • Na papinoj misi u Buenos Airesu rekordnih 2,5 milijuna ljudi (Index)
  • Na dražbi u Italiji tartuf prodan za 100 tisuća eura (Index)
Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Klimatolog za tportal: AI tvrtke moraju platiti za znanje koje su ukrale, a data centri za štetu okolišu
  • Orsat Miljenić o slučaju smrti u psihijatrijskoj bolnici: Sustav ne može istraživati sam sebe (Index)
  • Tommyjev izlazak na burzu mogao bi potaknuti novu kulturu ulaganja u Hrvatskoj (Poslovni)
  • Tko se može pohvaliti da je u prošloj godini pročitao gotovo 90 knjiga? HRT je upoznao najčitače iz varaždinskih knjižnica, njih čak 80
  • Francuski pisac Michel Houellebecq pod istragom zbog izjava o muslimanima (Jutarnji)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Iran proglasio argentinsku mornaricu i zračne snage terorističkim organizacijama (Index)
  • Velika pobjeda tehnoloških milijardera: Stanovnici Kalifornije odbili porez na bogatstvo (tportal)
  • Paul McCartney postao milijarder, treći je najbogatiji glazbenik na svijetu (N1)
  • U Njemačkoj se ponovno rasplamsala rasprava o isplati dječjeg doplatka za djecu koja žive u drugim državama EU (tportal)
  • Projekcijom restauriranog hrvatskog filmskog klasika „Rondo” Zvonimira Berkovića otvoren 24. Zagreb Film Festival (Jutarnji)
Jučer (10:00)

Brze i kratke

  • Njemački list: “Studenti već sada okreću Srbiju naglavačke” (DW)
  • Predsjednik Upravnog vijeća Klinike za psihijatru Sveti Ivan na Jankomiru Mirando Mrsić: Bolovanje tehničara izazvalo sumnju u prikrivanje događaja (HRT)
  • Studenac prepušta četiri trgovine konkurenciji zajedno sa svim zaposlenicima koji će nastaviti raditi u istim uvjetima (Poslovni)
  • Coinbase ulazi u bankarski sustav SAD-a, ali ne kao obična banka, moći će čuvati kriptoimovinu bez prava na depozite i kreditiranje (Lider)
  • Automehaničarski obrt sa zagrebačkog područja traži iskusnog radnika: nudi 2600 eura neto plaću, slobodne vikende, ljetni i zimski kolektivni godišnji, regres i božićnicu… (Danica)
  • Povijesni Vidikovac u Maksimiru ima novo ruho – lounge zonu, terase i zaklonjene kutke (Journal)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Ukrajina, Rusija i SAD postigli dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti (tportal)
  • Le Pen po anketama uvjerljivo pobjeđuje na francuskim predsjedničkim izborima (Index)
  • Svaki treći aktivni poslovni subjekt u Hrvatskoj nema zaposlenih (Lider)
  • Cybertruck odlazi u povijest? Musk najavio obustavu proizvodnje (Index)
  • Čuvalo: HBOR do sada u investicijske fondove uložio više od 150 milijuna eura (HRT)
  • Vučetić: na hrvatskoj političkoj sceni ne postoje snage koje bi mogle dovesti do preokreta jer i vladajućima i oporbi odgovara postojeća pasivnost… “Političari s 5000 eura mjesečno neće se prljati ljudima iz stvarnog života” (N1, Index)
  • Otvorena foto-izložba Rewilding Velebit u Zračnoj luci Zadar (057info)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Rat u Ukrajini širi se u svemir, sateliti postaju ključni za komunikaciju, izviđanje i upravljanje dronovima (tportal)
  • Stiže novi Zakon o potrošačkim kreditima: Banke će morati detaljnije provjeravati kreditnu sposobnost, no građani dobivaju veća prava i zaštitu (Poslovni, Dnevnik)
  • Plenković se u Saboru svađao s oporbom (Index), Raspudić pitao Plenkovića: “Čime vas Dijana Zadravec drži u šaci?” (Jutarnji)
  • Iza propale ruske bioplinare kod Križevaca ostalo 3000 kubika otpada (Danica)
  • Kod Mimare odjeknula jaka eksplozija, policija pronašla beživotno tijelo (Nacional)
Prekjučer (10:00)

Brze i kratke

  • Jutarnji objavio uznemirujuće snimke iz bolnice vezane uz slučaj smrti sportaša, Plenković zbog svega okrivio Možemo (Index)
  • Ljubo Jurčić za N1: Vlada treba podići visinu toplog obroka, a isplata božićnice treba biti obavezna
  • Voditelj projekta Pantheon AI: Cijena električne energije neće rasti (HRT)
  • TwoDo – aplikacija za parove namijenjena koordinaciji tipičnih obaveza (Bug)
  • Britanski autor John Harrison dobitnik Bookerove nagrade (HRT)
Ponedjeljak (22:00)

Brze i kratke

  • Pregovori u Abu Dhabiju: Mali izgledi za završetak rata u Ukrajini (HRT)
  • Novac SPC-a preko Alta banke završio u Moskvi: Tko je Dejan Nakić, Porfirijev čovjek iz sjene? (tportal)
  • Glumac i komičar Russell Brand proglašen krivim za slučajeve silovanja, osuđen na više od 10 godina zatvora (Jutarnji)
  • Vrućine ubrzale berbu, 30 posto manje vina nego lani (HRT)
  • Pobjednici 20. PSSST!-a su ‘Tuktu’, ‘VSL-246’ i ‘Zadrži brzinu i smjer’ (Ravno do dna)
Ponedjeljak (16:00)

Brze i kratke

  • Nove cijene goriva od sutra: benzin jeftiniji za 8 centi, dizel za četiri (tportal)
  • Koalicija voljnih počela prve vojne vježbe u Poljskoj (HRT)
  • U Jankomiru dali otkaze medicinarima osumnjičenima za smrt 32-godišnjeg pacijenta, dogovoreno je uvođenje edukacija za zaposlenike o postupanju s agresivnim pacijentima te angažiranje zaštitara (Index)
  • U nesreći na A3 poginula učenica umjetničke škole u Crnoj Gori, putovala je na simpozij u Prag (Index), druga poginula 53-godišnja žena rodom iz Splita, uhićen vozač (Slobodna)
  • Električni orgazam u Tvornici – Is it rolling, Gile? Koncertni report donosi Ravno do dna
Ponedjeljak (10:00)

Brze i kratke

  • Predsjednik Izraela dao Gadiju Eisenkotu 28 dana da sastavi novi kabinet vlade, uspije li – to će biti kraj Netanyahuove vladavine (Jutarnji)
  • CRO Demoskop: SDP pao čak za dva posto, podrška HDZ-u neznatno manja… Penava zabilježio dramatičan skok na negativnoj ljestvici, Milanović najpozitivniji (RTL Danas, Jutarnji)
  • Četrdesetak stanova u Hrvatskoj prodaje se za više od dva milijuna eura. Najskuplji čak za osam milijuna (N1)
  • DORH objavio detalje nesreće na A3. Naložene obdukcije, poginule dvije djevojke, jedna je iz Crne Gore, druga iz Hrvatske (Index)
  • HNL: Kompletirano 13. kolo, Dinamo dobio Varaždin 1:3, Hajduk pobijedio u Osijeku 0:1, Splićani vodeći s 4 boda ispred Modrih, ali i utakmicom više