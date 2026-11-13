U Abu Dhabiju završili pregovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a, prvi takav diplomatski susret nakon gotovo devet mjeseci. Očekivano, nitko na stolu nije ostavio gotov mirovni sporazum niti je zaustavio rat, no pokrenuli su se neki ključni procesi koji bi mogli potpuno preoblikovati sigurnosnu kartu Europe… Nova karta svijeta crtat će se u Kini, a Europa će je samo dobiti na potpis , kaže Ivan Čović za Index
Hoće li Zadravec ostati na čelu radiologije? Idući tjedan odlučuje se o žalbi (N1)
Nvidiju privremeno vodi Colette Kress, dosadašnja financijska direktorica (Bug)
Nick Cave nazvao umjetnu inteligenciju konačnim poniženjem koje razara dušu glazbe (HRT, Ravno do dna)
Traktori godine 2027. su izabrani: Među pobjednicima su Steyr, Massey Ferguson, Claas i New Holland, a posebno se istaknuo autonomni AgXeed (Agroklub)
Xi: Ujedinjenje Tajvana s Kinom mora se ostvariti (Jutarnji)
Europski čelnici u Dublinu raspravljaju o sigurnosti i budućnosti Europe (HRT)
Tvrtka Mull-trans, koja odvozi otpad u 21 gradu i općini u četiri županije sjeverne Hrvatske, upozorila je u četvrtak da od 16. studenoga neće moći nastaviti pružati javnu uslugu odvoza, problem nedostatak odlagališta (HRT, Index)
Veliki europski gradovi pozivaju EU da zabrani prodaju cigareta s filtrom, tvrdeći da opušci, koji sadrže plastiku, nemaju nikakve zdravstvene koristi (N1)
Bura kroz 23 fotografije: Oštra, snažna, fotogenična… izložba u Zadru (HRT)
Tomašević o smrti Periša: Kako je moguće da Ministarstvo zdravstva nije reagiralo? (Index)
Istarski vlakovi za dvije bi godine trebali voziti brže i sigurnije. Barem na sjevernom dijelu pruge, od slovenske granice preko Buzeta do Svetog Petra u Šumi, gdje je u tijeku obnova 50 kilometara željeznice vrijedna 55 milijuna eura (Jutarnji)
U urušavanju zgrade u Brooklynu poginule najmanje dvije osobe (HRT)
Australske spasilačke službe pronašle su u četvrtak ujutro živog 17-godišnjeg Williama koji je proveo šest dana izgubljen u nepristupačnoj divljini savezne države Victorije, objavljena snimka njegovog pronalaska (Jutarnji)
Otvorena izložba ‘Putovima pastira i pašnjaka’ u Kninu, nastala u suradnji Fotokluba Split i Udruge Biom (Ferata)
Iskazi kolega uhićenih tehničara: “Periš je vikao i prijetio, pljuvao i pokušao gristi, govorio je da su oni muslimani te da će ih sve pobiti” (Index), udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: “Zašto laže da nije znala za slučaj?” (N1)… Index donosi sve detalje u vezi 13-ero ljudi s ključnim detaljima… slijedi moguće proširenje istrage (HRT)
Diljem Europe padaju cijene hrane, u Hrvatskoj – rastu. Zašto? Ljubo Jurčić: Nemamo dovoljno domaće proizvodnje ni za svoje potrebe, zato uvozimo (Novi list)
Općina Čepin daje do 4.000 eura za kupnju kuće: Prijaviti se mogu i obitelji koje se žele doseliti (Poslovni)
Na papinoj misi u Buenos Airesu rekordnih 2,5 milijuna ljudi (Index)
Na dražbi u Italiji tartuf prodan za 100 tisuća eura (Index)
Ukrajina, Rusija i SAD postigli dogovor o velikoj razmjeni ratnih zarobljenika u bliskoj budućnosti (tportal)
Le Pen po anketama uvjerljivo pobjeđuje na francuskim predsjedničkim izborima (Index)
Svaki treći aktivni poslovni subjekt u Hrvatskoj nema zaposlenih (Lider)
Cybertruck odlazi u povijest? Musk najavio obustavu proizvodnje (Index)
Čuvalo: HBOR do sada u investicijske fondove uložio više od 150 milijuna eura (HRT)
Vučetić: na hrvatskoj političkoj sceni ne postoje snage koje bi mogle dovesti do preokreta jer i vladajućima i oporbi odgovara postojeća pasivnost… “Političari s 5000 eura mjesečno neće se prljati ljudima iz stvarnog života” (N1, Index)