Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Ukrajinci pogodili Krimski most, obustavljen promet (Jutarnji, Index), Zelenski: Ukrajina dosad onesposobila više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte (N1)
  • Registar stanovništva: Do 1. siječnja provjerite podatke ili vas čeka obilazak šaltera (N1)
  • Talijanski regulator kaznio Facebook s 805 milijuna eura zbog pristupa fotografijama korisnika (Bug)
  • Samo 4,2 posto svjetskog voznog parka čine električni automobili, ali već dnevno štede 1,2 milijuna barela nafte (Novi list)
  • Znatan porast trovanja gljivama u Francuskoj, pogrešne savjete davala umjetna inteligencija (Agroklub)

Slične vijesti

Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Pobuna u Remetincu ukazala na alarmantno stanje u zatvorima: “Sustav puca po šavovima, sve je gore!” (N1)
  • Stižu strože kazne za nepropisno parkiranje (Index)
  • CNN: JD Vance razmišlja o odustajanju od predsjedničke utrke 2028. (Index)
  • Manchester United je u zadnjih 13 godina na trenere spiskao čak 130 milijuna eura (tportal)
  • Sustav bicikala Bajs u Zagrebu vrlo je popularan, u godinu dana borji preko 400 tisuća najmova… no sve je izraženiji problem nedostatka mjesta za njihovo parkiranje (Jutarnji)
  • Kava s Bobanom: Dinamo će godinu završiti u minusu. Na zimu će biti prodaje… (tportal)
Jučer (17:00)

Brze i kratke

  • Vučić izjavio da će biti predsjednik zastupničkog kluba svoje stranke u Skupštini Srbije (Jutarnji)
  • Globalni pad Microsofta mogao bi izazvati štetu od gotovo 7 milijardi dolara (Index)
  • Maskirani s bakljama marširali Splitom, mimohod posvećen Frani Tentu, mladiću koji je 1948. umro u Lepoglavi, gdje je završio nakon sukoba s komunističkom vlasti zbog slikanja lika Ante Pavelića i ustaškog znakovlja: Uzvikivali ‘smrt komunizmu’, Bartulica oduševljen (tportal)
  • Od danas obvezna zimska oprema, ali ne na svim cestama… (Danica)
  • Dok cijene stanova i najma rastu, programi u Slavonskom Brodu nude povoljan najam s mogućnošću otkupa i pravo građenja na gradskom zemljištu: “Najam primjerice 225 eura, a stan na kraju može biti vaš…” (tportal)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • Dogovoren povijesni susret trojice moćnika – Putina, Trumpa i Xija Jinpinga (Index)
  • Kina oslabljuje moć dolara, ali ga ne svrgava s trona (Poslovni)
  • Ćorić o proračunu za 2027.: Očekuje se bolji standard građana (HRT)
  • Krug oko bivšeg mađarskog premijera sve se više sužava, istrage tek počele (HRT, Index)
  • Radnik jedne hrvatske tvrtke s računa skinuo oko 1,9 milijuna eura, kao računovođa radio je lažne naloge vjerovnicima i to čak osam godina (Danica)
Prekjučer (23:00)

Brze i kratke

  • Procurio dokument s pregovora u Abu Dhabiju: Putin traži da se NATO vrati na položaje iz 1997. (Jutarnji)
  • Obnova Doma sportova opet kasni i poskupljuje: Za nastavak radova tek se čeka građevinska dozvola (Jutarnji)
  • Otkriven motiv napada na župana Ličko-senjske županije, napadač mu prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao (N1)
  • Trgovci će od utorka morati prikazivati bazne cijene (Glas Istre)
  • Tvrtka Pittarosso East sa sjedištem u Čakovcu, koja prodaje talijansku obuću diljem Hrvatske u shopping centrima, predala zahtjev za stečaj (Danica)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Na Cvjetnom trgu osam minuta šutnje pa pljesak za Periša (Index, Jutarnji)
  • Lički župan Ernest Petry u razgovoru za Jutarnji list potvrdio je da je bio žrtva napada u jednoj gospićkoj pizzeriji
  • Zagrebačkog vodoinstalatera pogrešno povezali sa smrću Kristiana Periša, objavili njegov identitet na fejsu, i dalje prima prijetnje (Faktograf, Index)
  • Na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u Zagrebu jutros je izbio požar u tramvaju, u drugom tramvaju putniku je iznenada pozlilo (HRT)
  • Mač iz Ratova zvijezda na dražbi prodan za gotovo 5 milijuna dolara (HRT)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • SAD obustavio polijetanje svih zrakoplova na području cijele države, razlog veliki tehnički kvar na komunikacijskim sustavima… najdulja je to obustava još od terorističkih napada 11. rujna 2001. (Index)
  • Milanović i Plenković opet zaratili. “Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka” (N1)
  • Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorilo je da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali i poručilo da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija (HRT)
  • Nakon dugih šest godina obnove i seizmičkog ojačanja sa 70 tona čelika, monumentalna izložba 40 umjetnika otvara novo poglavlje u povijesti Umjetničkog paviljona u Zagrebu (tportal)
  • Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao, unutrašnjost hrvatske između 5-10 stupnjeva, Jadran od 13 do 17 (N1)
Petak (22:00)

Brze i kratke

  • Rusija je tijekom pregovora o završetku rata u Ukrajini navodno zatražila izlazak Finske iz NATO-a i uklanjanje vojnih baza Saveza iz Estonije, Latvije i Litve (Index), Šef NATO-a: Rusi mjesečno izgube više vojnika nego SAD u cijelom Vijetnamu (Index)
  • Milanović upozorio: “Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu” (N1)
  • Merz zaoštrio retoriku na summitu EU: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a (N1)
  • Na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong zabilježena najniža temperatura ikad (Bug)
  • Snijeg pada u Gorskom kotaru (Index), auti zapeli u snijegu na A6 (Index)
  • Petak 13. na Wall Streetu ima bolju statistiku nego reputaciju. Prema LPL-u, od 1928. prosječan prinos petkom 13. iznosi 0,09 posto, a običnim petkom 0,05 posto. Dakle, datum koji se obično povezuje s nesrećom i nije tako nesretan za ulagače (Lider)
Petak (16:00)

Brze i kratke

  • Prijatelji životinja: Pobjeda građana. Zaustavljeni projekti dviju megafarmi pilića kod Siska (Index)
  • Tehničari iz Jankomira premješteni iz Remetinca. Zatvorenici napali jednog od njih (Index)
  • Mirando Mrsić podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog vijeća bolnice u Jankomiru (N1), na čelo bolnice privremeno postavljena Lidija Hrastić-Novak (N1)
  • Polarni vrtlog iznad Sjevernog pola neuobičajeno rano slabi, zima će u Europi biti vlažnija od prosjeka gotovo na cijelom kontinentu (Jutarnji)
  • Parkiranje u Arena Centru više neće biti besplatno (Jutarnji)
Petak (11:00)

Brze i kratke

  • U Abu Dhabiju završili pregovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a, prvi takav diplomatski susret nakon gotovo devet mjeseci. Očekivano, nitko na stolu nije ostavio gotov mirovni sporazum niti je zaustavio rat, no pokrenuli su se neki ključni procesi koji bi mogli potpuno preoblikovati sigurnosnu kartu Europe… Nova karta svijeta crtat će se u Kini, a Europa će je samo dobiti na potpis , kaže Ivan Čović za Index
  • Hoće li Zadravec ostati na čelu radiologije? Idući tjedan odlučuje se o žalbi (N1)
  • Nvidiju privremeno vodi Colette Kress, dosadašnja financijska direktorica (Bug)
  • Nick Cave nazvao umjetnu inteligenciju konačnim poniženjem koje razara dušu glazbe (HRT, Ravno do dna)
  • Traktori godine 2027. su izabrani: Među pobjednicima su Steyr, Massey Ferguson, Claas i New Holland, a posebno se istaknuo autonomni AgXeed (Agroklub)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Xi: Ujedinjenje Tajvana s Kinom mora se ostvariti (Jutarnji)
  • Europski čelnici u Dublinu raspravljaju o sigurnosti i budućnosti Europe (HRT)
  • Tvrtka Mull-trans, koja odvozi otpad u 21 gradu i općini u četiri županije sjeverne Hrvatske, upozorila je u četvrtak da od 16. studenoga neće moći nastaviti pružati javnu uslugu odvoza, problem nedostatak odlagališta (HRT, Index)
  • Veliki europski gradovi pozivaju EU da zabrani prodaju cigareta s filtrom, tvrdeći da opušci, koji sadrže plastiku, nemaju nikakve zdravstvene koristi (N1)
  • Bura kroz 23 fotografije: Oštra, snažna, fotogenična… izložba u Zadru (HRT)