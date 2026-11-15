Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (10:00)

Brze i kratke

  • Dogovoren povijesni susret trojice moćnika – Putina, Trumpa i Xija Jinpinga (Index)
  • Kina oslabljuje moć dolara, ali ga ne svrgava s trona (Poslovni)
  • Ćorić o proračunu za 2027.: Očekuje se bolji standard građana (HRT)
  • Krug oko bivšeg mađarskog premijera sve se više sužava, istrage tek počele (HRT, Index)
  • Radnik jedne hrvatske tvrtke s računa skinuo oko 1,9 milijuna eura, kao računovođa radio je lažne naloge vjerovnicima i to čak osam godina (Danica)

Slične vijesti

Jučer (22:00)

Brze i kratke

  • Procurio dokument s pregovora u Abu Dhabiju: Putin traži da se NATO vrati na položaje iz 1997. (Jutarnji)
  • Obnova Doma sportova opet kasni i poskupljuje: Za nastavak radova tek se čeka građevinska dozvola (Jutarnji)
  • Otkriven motiv napada na župana Ličko-senjske županije, napadač mu prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao (N1)
  • Trgovci će od utorka morati prikazivati bazne cijene (Glas Istre)
  • Tvrtka Pittarosso East sa sjedištem u Čakovcu, koja prodaje talijansku obuću diljem Hrvatske u shopping centrima, predala zahtjev za stečaj (Danica)
Jučer (16:00)

Brze i kratke

  • Na Cvjetnom trgu osam minuta šutnje pa pljesak za Periša (Index, Jutarnji)
  • Lički župan Ernest Petry u razgovoru za Jutarnji list potvrdio je da je bio žrtva napada u jednoj gospićkoj pizzeriji
  • Zagrebačkog vodoinstalatera pogrešno povezali sa smrću Kristiana Periša, objavili njegov identitet na fejsu, i dalje prima prijetnje (Faktograf, Index)
  • Na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u Zagrebu jutros je izbio požar u tramvaju, u drugom tramvaju putniku je iznenada pozlilo (HRT)
  • Mač iz Ratova zvijezda na dražbi prodan za gotovo 5 milijuna dolara (HRT)
Jučer (11:00)

Brze i kratke

  • SAD obustavio polijetanje svih zrakoplova na području cijele države, razlog veliki tehnički kvar na komunikacijskim sustavima… najdulja je to obustava još od terorističkih napada 11. rujna 2001. (Index)
  • Milanović i Plenković opet zaratili. “Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka” (N1)
  • Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorilo je da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali i poručilo da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija (HRT)
  • Nakon dugih šest godina obnove i seizmičkog ojačanja sa 70 tona čelika, monumentalna izložba 40 umjetnika otvara novo poglavlje u povijesti Umjetničkog paviljona u Zagrebu (tportal)
  • Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao, unutrašnjost hrvatske između 5-10 stupnjeva, Jadran od 13 do 17 (N1)
Prekjučer (22:00)

Brze i kratke

  • Rusija je tijekom pregovora o završetku rata u Ukrajini navodno zatražila izlazak Finske iz NATO-a i uklanjanje vojnih baza Saveza iz Estonije, Latvije i Litve (Index), Šef NATO-a: Rusi mjesečno izgube više vojnika nego SAD u cijelom Vijetnamu (Index)
  • Milanović upozorio: “Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu” (N1)
  • Merz zaoštrio retoriku na summitu EU: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a (N1)
  • Na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong zabilježena najniža temperatura ikad (Bug)
  • Snijeg pada u Gorskom kotaru (Index), auti zapeli u snijegu na A6 (Index)
  • Petak 13. na Wall Streetu ima bolju statistiku nego reputaciju. Prema LPL-u, od 1928. prosječan prinos petkom 13. iznosi 0,09 posto, a običnim petkom 0,05 posto. Dakle, datum koji se obično povezuje s nesrećom i nije tako nesretan za ulagače (Lider)
Prekjučer (16:00)

Brze i kratke

  • Prijatelji životinja: Pobjeda građana. Zaustavljeni projekti dviju megafarmi pilića kod Siska (Index)
  • Tehničari iz Jankomira premješteni iz Remetinca. Zatvorenici napali jednog od njih (Index)
  • Mirando Mrsić podnio ostavku na mjesto predsjednika Upravnog vijeća bolnice u Jankomiru (N1), na čelo bolnice privremeno postavljena Lidija Hrastić-Novak (N1)
  • Polarni vrtlog iznad Sjevernog pola neuobičajeno rano slabi, zima će u Europi biti vlažnija od prosjeka gotovo na cijelom kontinentu (Jutarnji)
  • Parkiranje u Arena Centru više neće biti besplatno (Jutarnji)
Prekjučer (11:00)

Brze i kratke

  • U Abu Dhabiju završili pregovori između Rusije, Ukrajine i SAD-a, prvi takav diplomatski susret nakon gotovo devet mjeseci. Očekivano, nitko na stolu nije ostavio gotov mirovni sporazum niti je zaustavio rat, no pokrenuli su se neki ključni procesi koji bi mogli potpuno preoblikovati sigurnosnu kartu Europe… Nova karta svijeta crtat će se u Kini, a Europa će je samo dobiti na potpis , kaže Ivan Čović za Index
  • Hoće li Zadravec ostati na čelu radiologije? Idući tjedan odlučuje se o žalbi (N1)
  • Nvidiju privremeno vodi Colette Kress, dosadašnja financijska direktorica (Bug)
  • Nick Cave nazvao umjetnu inteligenciju konačnim poniženjem koje razara dušu glazbe (HRT, Ravno do dna)
  • Traktori godine 2027. su izabrani: Među pobjednicima su Steyr, Massey Ferguson, Claas i New Holland, a posebno se istaknuo autonomni AgXeed (Agroklub)
Četvrtak (22:00)

Brze i kratke

  • Xi: Ujedinjenje Tajvana s Kinom mora se ostvariti (Jutarnji)
  • Europski čelnici u Dublinu raspravljaju o sigurnosti i budućnosti Europe (HRT)
  • Tvrtka Mull-trans, koja odvozi otpad u 21 gradu i općini u četiri županije sjeverne Hrvatske, upozorila je u četvrtak da od 16. studenoga neće moći nastaviti pružati javnu uslugu odvoza, problem nedostatak odlagališta (HRT, Index)
  • Veliki europski gradovi pozivaju EU da zabrani prodaju cigareta s filtrom, tvrdeći da opušci, koji sadrže plastiku, nemaju nikakve zdravstvene koristi (N1)
  • Bura kroz 23 fotografije: Oštra, snažna, fotogenična… izložba u Zadru (HRT)
Četvrtak (16:00)

Brze i kratke

  • Tomašević o smrti Periša: Kako je moguće da Ministarstvo zdravstva nije reagiralo? (Index)
  • Istarski vlakovi za dvije bi godine trebali voziti brže i sigurnije. Barem na sjevernom dijelu pruge, od slovenske granice preko Buzeta do Svetog Petra u Šumi, gdje je u tijeku obnova 50 kilometara željeznice vrijedna 55 milijuna eura (Jutarnji)
  • U urušavanju zgrade u Brooklynu poginule najmanje dvije osobe (HRT)
  • Australske spasilačke službe pronašle su u četvrtak ujutro živog 17-godišnjeg Williama koji je proveo šest dana izgubljen u nepristupačnoj divljini savezne države Victorije, objavljena snimka njegovog pronalaska (Jutarnji)
  • Otvorena izložba ‘Putovima pastira i pašnjaka’ u Kninu, nastala u suradnji Fotokluba Split i Udruge Biom (Ferata)
Četvrtak (10:00)

Brze i kratke

  • Iskazi kolega uhićenih tehničara: “Periš je vikao i prijetio, pljuvao i pokušao gristi, govorio je da su oni muslimani te da će ih sve pobiti” (Index), udruga za promicanje prava pacijenata traži ostavku ministrice: “Zašto laže da nije znala za slučaj?” (N1)… Index donosi sve detalje u vezi 13-ero ljudi s ključnim detaljima… slijedi moguće proširenje istrage (HRT)
  • Diljem Europe padaju cijene hrane, u Hrvatskoj – rastu. Zašto? Ljubo Jurčić: Nemamo dovoljno domaće proizvodnje ni za svoje potrebe, zato uvozimo (Novi list)
  • Općina Čepin daje do 4.000 eura za kupnju kuće: Prijaviti se mogu i obitelji koje se žele doseliti (Poslovni)
  • Na papinoj misi u Buenos Airesu rekordnih 2,5 milijuna ljudi (Index)
  • Na dražbi u Italiji tartuf prodan za 100 tisuća eura (Index)
Srijeda (22:00)

Brze i kratke

  • Klimatolog za tportal: AI tvrtke moraju platiti za znanje koje su ukrale, a data centri za štetu okolišu
  • Orsat Miljenić o slučaju smrti u psihijatrijskoj bolnici: Sustav ne može istraživati sam sebe (Index)
  • Tommyjev izlazak na burzu mogao bi potaknuti novu kulturu ulaganja u Hrvatskoj (Poslovni)
  • Tko se može pohvaliti da je u prošloj godini pročitao gotovo 90 knjiga? HRT je upoznao najčitače iz varaždinskih knjižnica, njih čak 80
  • Francuski pisac Michel Houellebecq pod istragom zbog izjava o muslimanima (Jutarnji)