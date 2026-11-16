Vučić izjavio da će biti predsjednik zastupničkog kluba svoje stranke u Skupštini Srbije (Jutarnji)
Globalni pad Microsofta mogao bi izazvati štetu od gotovo 7 milijardi dolara (Index)
Maskirani s bakljama marširali Splitom, mimohod posvećen Frani Tentu, mladiću koji je 1948. umro u Lepoglavi, gdje je završio nakon sukoba s komunističkom vlasti zbog slikanja lika Ante Pavelića i ustaškog znakovlja: Uzvikivali ‘smrt komunizmu’, Bartulica oduševljen (tportal)
Od danas obvezna zimska oprema, ali ne na svim cestama… (Danica)
Dok cijene stanova i najma rastu, programi u Slavonskom Brodu nude povoljan najam s mogućnošću otkupa i pravo građenja na gradskom zemljištu: “Najam primjerice 225 eura, a stan na kraju može biti vaš…” (tportal)
SAD obustavio polijetanje svih zrakoplova na području cijele države, razlog veliki tehnički kvar na komunikacijskim sustavima… najdulja je to obustava još od terorističkih napada 11. rujna 2001. (Index)
Milanović i Plenković opet zaratili. “Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka” (N1)
Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorilo je da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali i poručilo da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija (HRT)
Nakon dugih šest godina obnove i seizmičkog ojačanja sa 70 tona čelika, monumentalna izložba 40 umjetnika otvara novo poglavlje u povijesti Umjetničkog paviljona u Zagrebu (tportal)
Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao, unutrašnjost hrvatske između 5-10 stupnjeva, Jadran od 13 do 17 (N1)
Rusija je tijekom pregovora o završetku rata u Ukrajini navodno zatražila izlazak Finske iz NATO-a i uklanjanje vojnih baza Saveza iz Estonije, Latvije i Litve (Index), Šef NATO-a: Rusi mjesečno izgube više vojnika nego SAD u cijelom Vijetnamu (Index)
Milanović upozorio: “Moramo se čuvati blentavih i velikih ideja o europskom carstvu” (N1)
Merz zaoštrio retoriku na summitu EU: Tko ne financira Ukrajinu, ne može računati na sredstva EU-a (N1)
Na kineskoj svemirskoj postaji Tiangong zabilježena najniža temperatura ikad (Bug)
Snijeg pada u Gorskom kotaru (Index), auti zapeli u snijegu na A6 (Index)
Petak 13. na Wall Streetu ima bolju statistiku nego reputaciju. Prema LPL-u, od 1928. prosječan prinos petkom 13. iznosi 0,09 posto, a običnim petkom 0,05 posto. Dakle, datum koji se obično povezuje s nesrećom i nije tako nesretan za ulagače (Lider)