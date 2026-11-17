Brze i kratke - Monitor.hr
Danas (15:00)
Brze i kratke
Srpski parlament je konstituiran ( tportal), Vučić je na sjednici Skupštine Srbije sjedio ozbiljnog izraza lica, djelujući prilično potišteno i bezvoljno ( Jutarnji), najavio je prve blokade ( tportal) Ukrajina je
teško oštetila Krimski most, poznat kao i Kerčki most, ključnu prometnu vezu između Rusije i okupiranog Krima, Zelenski opisao “operaciju bez presedana” ( tportal) Tomašević: Pretpostavljam da niste znali da ravnatelja bilo koje zdravstvene ustanove
može smijeniti ministrica ( N1), kazao da ne vjeruje da će stati na ovim uhićenjima ( Jutarnji) Objavljeni video Periševe
smrti snimili policajci, čuje se što govore ( Index) Let 3 u Tvornici kulture – utakmica života (
Ravno do dna)
Danas (09:00)
EU odobrila Ukrajini
isplatu skoro 8 milijardi eura pomoći, najveća tranša dosad ( Poslovni) Rijeka za Vukovar i Škabrnju: Stotine građana u Koloni sjećanja, Armada zapalila 35 baklji (
HRT) Forenzičar:
Jeffrey Epstein je ubijen, zadavili su ga i to najvjerojatnije s leđa ( BBC, Index) Sretnik za manje od četiri eura
osvojio čak 80.000 eura, listić Hrvatske lutrije koštao samo 3,90. Uplaćen je u Zagrebu ( tportal)
Tommy izlazi na burzu, bit će ponuđeno ukupno 2.150.000 dionica, što je 25 do 27 posto udjela u ukupnom temeljnom kapitalu ( Poslovni) Pipsi naprasno prekinuli koncert u Zaboku
nakon što je prema pozornici netko bacio pivu… ( Jutarnji, Ravno do dna)
Jučer (22:00)
EU još prije tri godine
upozorila Hrvatsku na psihijatrijske bolnice ( Index) Bazne cijene: hoteli i telekomi dobili djelomična izuzeća, ugostitelji nisu (
Lider) Zbog smrti Kristiana Josipa Periša u ponedjeljak poslijepodne
privedene su još – liječnica, dvije medicinske i tehničar ( Jutarnji) Hrvatska
prešla 100 milijardi eura BDP-a, porezi i dalje glavnina državnih prihoda ( Poslovni) Nakon mjesec dana pritvora
većina torcidaša izlazi na slobodu ( N1)
Jučer (17:00)
Cijene goriva se ponovno smanjuju:
Benzin jeftiniji za 5 centi, dizel za tri ( N1) Više od 1000 krava luta gradom u Sjevernoj Makedoniji. Traže krizno stanje (
Index)
Još sedam radiologa dalo otkaze u KBC-u Sestre milosrdnice ( tportal) Phil Collins, Wu-Tang Clan, Billy Idol i Oasis primljeni u
Kuću slavnih rock and rolla ( Ravno do dna)
Čvarci – nekada nusproizvod kolinja, danas skupa delicija ( HRT)
Jučer (11:00)
Ukrajinci pogodili Krimski most, obustavljen promet ( Jutarnji, Index), Zelenski: Ukrajina dosad onesposobila više od 55 posto ruskih kapaciteta za preradu nafte ( N1) Registar stanovništva: Do 1. siječnja
provjerite podatke ili vas čeka obilazak šaltera ( N1) Talijanski regulator
kaznio Facebook s 805 milijuna eura zbog pristupa fotografijama korisnika ( Bug) Samo 4,2 posto svjetskog voznog parka čine električni automobili, ali već dnevno
štede 1,2 milijuna barela nafte ( Novi list) Znatan porast trovanja gljivama u Francuskoj,
pogrešne savjete davala umjetna inteligencija ( Agroklub)
Prekjučer (23:00)
Pobuna u Remetincu
ukazala na alarmantno stanje u zatvorima: “Sustav puca po šavovima, sve je gore!” ( N1) Stižu strože kazne za nepropisno parkiranje (
Index)
CNN: JD Vance razmišlja o odustajanju od predsjedničke utrke 2028. ( Index) Manchester United je u zadnjih 13 godina
na trenere spiskao čak 130 milijuna eura ( tportal) Sustav bicikala Bajs u Zagrebu vrlo je popularan, u godinu dana borji preko 400 tisuća najmova… no sve je izraženiji
problem nedostatka mjesta za njihovo parkiranje ( Jutarnji) Kava s Bobanom:
Dinamo će godinu završiti u minusu. Na zimu će biti prodaje… ( tportal)
Prekjučer (17:00)
Vučić izjavio da će biti
predsjednik zastupničkog kluba svoje stranke u Skupštini Srbije ( Jutarnji) Globalni pad Microsofta mogao bi izazvati štetu od gotovo 7 milijardi dolara (
Index) Maskirani s bakljama marširali Splitom,
mimohod posvećen Frani Tentu, mladiću koji je 1948. umro u Lepoglavi, gdje je završio nakon sukoba s komunističkom vlasti zbog slikanja lika Ante Pavelića i ustaškog znakovlja: Uzvikivali ‘smrt komunizmu’, Bartulica oduševljen ( tportal) Od danas obvezna zimska oprema, ali ne na svim cestama… (
Danica) Dok cijene stanova i najma rastu,
programi u Slavonskom Brodu nude povoljan najam s mogućnošću otkupa i pravo građenja na gradskom zemljištu: “Najam primjerice 225 eura, a stan na kraju može biti vaš…” ( tportal)
Prekjučer (11:00)
Dogovoren
povijesni susret trojice moćnika – Putina, Trumpa i Xija Jinpinga ( Index) Kina oslabljuje moć dolara,
ali ga ne svrgava s trona ( Poslovni) Ćorić o proračunu za 2027.: Očekuje se bolji standard građana (
HRT) Krug oko bivšeg mađarskog premijera
sve se više sužava, istrage tek počele ( HRT, Index) Radnik jedne hrvatske tvrtke s računa
skinuo oko 1,9 milijuna eura, kao računovođa radio je lažne naloge vjerovnicima i to čak osam godina ( Danica)
Subota (23:00)
Procurio
dokument s pregovora u Abu Dhabiju: Putin traži da se NATO vrati na položaje iz 1997. ( Jutarnji) Obnova Doma sportova opet kasni i poskupljuje: Za nastavak radova tek se čeka građevinska dozvola (
Jutarnji) Otkriven
motiv napada na župana Ličko-senjske županije, napadač mu prigovorio zbog nezapošljavanja osobe koja se javila na natječaj za posao ( N1) Trgovci će od utorka morati prikazivati bazne cijene (
Glas Istre) Tvrtka
Pittarosso East sa sjedištem u Čakovcu, koja prodaje talijansku obuću diljem Hrvatske u shopping centrima, predala zahtjev za stečaj ( Danica)
Subota (16:00)
Na Cvjetnom trgu
osam minuta šutnje pa pljesak za Periša ( Index, Jutarnji) Lički župan Ernest Petry u razgovoru za
Jutarnji list potvrdio je da je bio žrtva napada u jednoj gospićkoj pizzeriji Zagrebačkog vodoinstalatera pogrešno povezali sa smrću Kristiana Periša, objavili njegov identitet na fejsu, i dalje prima prijetnje (
Faktograf, Index) Na raskrižju Avenije Marina Držića i Ulice grada Vukovara u Zagrebu
jutros je izbio požar u tramvaju, u drugom tramvaju putniku je iznenada pozlilo ( HRT) Mač iz Ratova zvijezda na dražbi
prodan za gotovo 5 milijuna dolara ( HRT)
Subota (11:00)
SAD obustavio
polijetanje svih zrakoplova na području cijele države, razlog veliki tehnički kvar na komunikacijskim sustavima… najdulja je to obustava još od terorističkih napada 11. rujna 2001. ( Index)
Milanović i Plenković opet zaratili. “Toga je puno manje jer se Milanović povukao u sjenu. To je njegova strateška odluka” ( N1) Hrvatsko psihijatrijsko društvo upozorilo je da je smrt pacijenta u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru
uzdrmala povjerenje u psihijatrijsku struku, ali i poručilo da se zbog postupaka pojedinaca ne smije diskreditirati cijela hrvatska psihijatrija ( HRT) Nakon dugih šest godina obnove i seizmičkog ojačanja sa 70 tona čelika,
monumentalna izložba 40 umjetnika otvara novo poglavlje u povijesti Umjetničkog paviljona u Zagrebu ( tportal) Nastavak dana će biti pretežno sunčan, ali ne odveć topao, unutrašnjost hrvatske između 5-10 stupnjeva, Jadran od 13 do 17 (
N1) imunify-bot-check