Vodič za preživljavanje u kozmičkoj gužvi

Buckminster Fuller, vizionarski dizajner i teoretičar sustava, koristio je inovativnu vizualizaciju podataka kako bi upozorio na dugoročne posljedice ljudskog djelovanja. Kroz svoj Dymaxion zemljovid i koncept "Svemirskog broda Zemlja", naglašavao je našu međuovisnost i krhkost resursa. Još je 1965. godine precizno predvidio izazove prenapučenosti, koristeći podatke od 1000. pr. Kr. kako bi prikazao eksponencijalni ljudski rast na ograničenom kopnu. Fuller je dokumentirao demografsku eksploziju i tehnološki napredak od prapovijesti do 1965., kritizirajući usku specijalizaciju i kratkovidnu potragu za profitom. Vjerovao je da se sustavnim dizajnom i sveobuhvatnim razmišljanjem može osigurati globalno blagostanje bez iscrpljivanja planeta. Njegov rad ostaje ključni putokaz za održivu budućnost čovječanstva u beskrajnom kozmosu.