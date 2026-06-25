Osvježenje bez straha od morskih pasa
Buško jezero: hercegovački biser na korak do statusa zaštićenog krajobraza
Smješteno tik uz granicu s Hrvatskom, na području Tomislavgrada i Livna, Buško jezero jedno je od najvećih umjetnih jezera u Europi. Iako se nalazi blizu Dalmacije, ovaj prirodno-tehnološki dragulj još uvijek prolazi ispod radara masovnog turizma. Jezero privlači kupače pješčanom plažom Marinovac, a ribolovce somovima težim od 50 kilograma. Okruženo planinama idealnima za planinarenje, jezero je zbog bogatstva ptica uvršteno na međunarodne IBA i Ramsar liste, a uskoro se planira i službeno proglasiti zaštićenim krajobrazom. Putni kofer