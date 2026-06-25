Osvježenje bez straha od morskih pasa

Buško jezero: hercegovački biser na korak do statusa zaštićenog krajobraza - Monitor.hr
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Buško jezero: hercegovački biser na korak do statusa zaštićenog krajobraza

Smješteno tik uz granicu s Hrvatskom, na području Tomislavgrada i Livna, Buško jezero jedno je od najvećih umjetnih jezera u Europi. Iako se nalazi blizu Dalmacije, ovaj prirodno-tehnološki dragulj još uvijek prolazi ispod radara masovnog turizma. Jezero privlači kupače pješčanom plažom Marinovac, a ribolovce somovima težim od 50 kilograma. Okruženo planinama idealnima za planinarenje, jezero je zbog bogatstva ptica uvršteno na međunarodne IBA i Ramsar liste, a uskoro se planira i službeno proglasiti zaštićenim krajobrazom. Putni kofer


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28.03.2023. (08:00)

Jezero je u Bosni i Hercegovini, a elektrana u Hrvatskoj

HEP izbjegava platiti dug BiH za vodu iz Buškog jezera

Čije je Buško jezero? – DW – 11.03.2018

Od prošle godine Elektroprivreda Hrvatske ima obavezu plaćanja znatno veće naknade Tomislavgradu i Livnu, gotovo dva i po puta višu od dosadašnje, za akumulaciju Buškog jezera. Jezero je u Bosni i Hercegovini, a elektrana u Hrvatskoj. Plaća se nakon isteka godine, do kraja ožujka. Unatoč uvjeravanjima da će se nova obaveza poštovati, iz HEP-a umjesto uplatnice, pri kraju roka, traže preispitivanje obaveze. Spor je i u vezi s komunalnim naknadama koje HEP odbija platiti, te je predmet na sudu. Aljazeera