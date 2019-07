Čadež bira emisiju tjedna: Protekle srijede ‘svidio’ mi se ministar Božinović

HDZ-ov ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u intervjuu za Jutarnji list oslikao je svoju živopisnu osobnu filozofiju u pogledu problema migranata: “Ne postoji ljudsko pravo na migracije, o tome sam govorio i u Marrakechu. Ne može netko odlučiti da će živjeti u Berlinu, Parizu ili Zagrebu, a institucije mu moraju osigurati to pravo. Toga nema, i to bi bio uvod u kaos”. Pritom je ponovno odbio optužbe, koje bilježi i Human Rights Watch, da hrvatska policija u zaštiti granice prekoračuje svoje ovlasti, odnosno mlati izbjeglice koji pokušavaju pronaći svoj put do zapadne Europe.