Ipak nedostojan Merkel

Olaf Scholz je kandidat Socijaldemokratske stranke za kancelara od kolovoza prošle godine. Ali kandidatura je prije svega bila veliko iznenađenje zato što se Olaf Scholz samo nekoliko mjeseci ranije kandidirao za predsjednika SPD – i neslavno izgubio. Dugo su ga zvali „Scholzomat”. Taj pojam je 2003. kreirao tjednik Die Zeit, jer je Scholz, u to vrijeme glavni tajnik SPD-a, na nastupima uvijek djelovao poput automata, odnosno robota. Kada bi mu se postavilo neko pitanje, skoro uvijek je odgovarao tehnokratskim floskulama. Iako se obično smatra da pripada konzervativnom krilu SPD, čini se da se na njega ne mogu primijeniti kategorije kao što su „desno” ili „lijevo”. Tek je kasnije naučio da je u politici važno i to kako „prodati” sebe i svoje poruke. On danas djeluje i osjećajnije i ljubaznije. I to funkcionira. Analiza najvjerojatnijeg budućeg njemačkog kancelara iz pera portala Deutsche Welle.