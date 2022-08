Sjedinjene europske države

“EU mora postati znatno jača i ekonomski neovisnija. Ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu ujedinjena Europa trn je u oku. Zalažem se za proširenje Europske unije na države zapadnog Balkana. Na Ukrajinu. Na Moldaviju, a u budućnosti i na Gruziju! No za to su Uniji potrebna nova pravila. Europska pravila se mogu promijeniti. Pridržavanje načela jednoglasnosti funkcionira samo u slučajevima u kojima nema vremenskog pritiska. No s obzirom na povijesnu prekretnicu u kojoj se nalazimo to više nije slučaj” – rekao je Olaf Scholz. Pod pojmom “europski suverenitet” šef njemačke vlade promovirao je odricanje od ekonomske i tehnološke ovisnosti Europske unije kao i opskrbu energijom koja bi što je više moguće, trebala biti neovisna. Kao posljedica ukrajinskog rata, Scholz također zagovara zajedničku obrambenu politiku EU-a. Primjerice, morali bi se razviti zajednički oružani sustavi na kojima bi se obučavali svi vojnici zemalja članica i koji bi se mogli bolje održavati… Deutsche Welle. Ovdje je i komentar DW na Scholtzov govor.