Ekipa opasnih namjera
Čelnici AfD-a najavljuju dolazak na vlast u Njemačkoj i rezanje europskih veza
Čelnici krajnje desne stranke AfD Alice Weidel i Tino Chrupalla najavili su u ljetnim intervjuima borbu za vlast te mogućnost pobjede na pokrajinskim i saveznim izborima. Weidel je oštro kritizirala vladajuće političare, najavila izlazak Njemačke iz eurozone i Schengena, zatvaranje granica te deportaciju sirijskih migranata. Chrupalla je izrazio sumnju u regularnost glasovanja poštom i odbacio zabrinutost oko klimatskih promjena, nazivajući ih prenapuhanim fenomenom. Oboje su pozvali na ukidanje “protupožarnog zida” koji je CDU pokrenuo protiv njih i ponudili suradnju drugim strankama. DW, Poslovni