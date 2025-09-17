Kako skuhati polarizaciju: recept od AfD-a, začinjen Trumpom
Dezinformacije nisu kvar interneta, nego politička strategija
Interna prezentacija AfD-a otkriva strategiju namjernog produbljivanja podjela kako bi stranka postala prihvatljiv partner konzervativcima. Dokument pokazuje da dezinformacije nisu rezultat manjka informacija, već sredstvo političke mobilizacije u podijeljenom društvu. Fact-checking i regulacija često imaju ograničen učinak, pa čak i jačaju polarizaciju. AfD, poput Trumpa i Bolsonara, koristi borbu protiv dezinformacija kao dokaz “urote elita”. Iako ankete potvrđuju učinkovitost ove taktike, korijen problema leži u ekonomskim nejednakostima i marginalizaciji, koje kulturni rat pretvaraju u unosnu političku strategiju. Kulturpunkt