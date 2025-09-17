Dezinformacije nisu kvar interneta, nego politička strategija - Monitor.hr
Danas (08:00)

Kako skuhati polarizaciju: recept od AfD-a, začinjen Trumpom

Dezinformacije nisu kvar interneta, nego politička strategija

Interna prezentacija AfD-a otkriva strategiju namjernog produbljivanja podjela kako bi stranka postala prihvatljiv partner konzervativcima. Dokument pokazuje da dezinformacije nisu rezultat manjka informacija, već sredstvo političke mobilizacije u podijeljenom društvu. Fact-checking i regulacija često imaju ograničen učinak, pa čak i jačaju polarizaciju. AfD, poput Trumpa i Bolsonara, koristi borbu protiv dezinformacija kao dokaz “urote elita”. Iako ankete potvrđuju učinkovitost ove taktike, korijen problema leži u ekonomskim nejednakostima i marginalizaciji, koje kulturni rat pretvaraju u unosnu političku strategiju. Kulturpunkt


Slične vijesti

09.09. (18:00)

Kad ravni krovovi postanu opasniji od tenkova

Bauhaus – od vizije jedinstva umjetnosti i obrta do političke mete

Arhitekt Walter Gropius osnovao je Bauhaus 1919.u Weimaru u Tiringiji. Zamislio je školu koja bi ujedinila umjetnost i obrt. Postojali su interdisciplinarni pripremni tečajevi na kojima su studenti mogli eksperimentirati s materijalima koji su se koristili za namještaj, arhitekturu, umjetnost ili dizajn. Tek su se nakon toga odlučivali za odgovarajući studijski i obrazovni smjer. Godine 1925. Bauhaus je planirao preseljenje u Sasku-Anhalt – u grad Dessau. Danas je Bauhaus u Dessauu zaklada koja se bavi istraživanjem i oblikovanjem. Zgrada se koristi kao centar međunarodne akademije za umjetnost, dizajn i arhitekturu. Nacisti su 1933. ugušili Bauhaus jer su ga smatrali „ne-njemačkim“ – zbog internacionalizma, židovskih i stranih članova te odbacivanja tradicije u korist univerzalnih stilova. Danas AfD koristi sličnu retoriku: Bauhaus nazivaju „zabludom modernosti“, optužuju ga da briše regionalne posebnosti i „siluje potrebu za domaćim ugođajem“. I nacisti i AfD vide u Bauhausu simbol prijetnje njemačkom identitetu – on za njih nije samo stil gradnje, nego i znak opasnog odbacivanja tradicije i otvaranja prema „stranom“ i modernom. DW, Guardian

24.02. (14:00)

Bilo bi super da samo AfD bude u oporbi

Svaki peti Nijemac birao je AfD, kreće zanimljiv pothvat sastavljanja većine bez njih

  • Matematika kaže da Demokrićani mogu formirati vladu sa Socijaldemokratama,SPD. Suradnja samo sa Zelenima nije dovoljna za većinu. No, dosadašnje vladajuće stranke prvo moraju probaviti svoje gubitke. Osobito je teško pogođen SPD, koji je sa samo 16,4 posto glasova ostvario najgori rezultat od 1890. godine. Iz AfD-a kažu kako bi reguliranje azila, obećano u predizbornoj kampanji, iz pobjedničke koalicije mogli provesti samo s njima (DW)
  • Tko je Alice Weidel, istaknuta čelnica AfD-a? Bivša bankarica koja se opisuje kao lezbijku, ali ne queer, dijeli stan sa suprugom Sarom Bossard, švicarskom producenticom rođenom u Šri Lanki, i njihova dva posvojena sina, navodno uopće ne živi u Njemačkoj, već u Švicarskoj, a djed joj je bio nacist (Index)
  • Picula: CDU nije uvjerljivo pobijedio jer su osvojili samo 4 posto više nego na prošlim izborima, zbog AfD-a Berlin postaje metom Moskve i Washingtona, ali uz posve nove predznake… Povijesni je apsurd to da današnja Njemačka stoji na braniku antifašizma, a da dva od tri nekadašnja Saveznika zazivaju imperijalistički preustroj svijeta (tportal)
  • Tema na Forumu
24.02. (09:00)

Biznismeni preuzimaju

Njemački izbori: CDU osvojio izbore s 28,5 posto, krajnje desni AfD dostigao 20,6, Scholz doživio poraz

  • Čelnik Unije CDU/CSU Friedrich Merz, koji će najvjerojatnije postati sljedeći njemački kancelar, najavio je kako će krenuti s formiranjem vlade što je prije moguće, nadaju se – prije Uskrsa (Index)
  • Friedrich Merz kritizira Muska i Trumpa: Intervencije iz Washingtona nisu bile ništa manje besramne od onih iz Moskve (N1), u govoru poručio: ‘Apsolutni prioritet je da Europa ojača i osamostali se od SAD-a’ (tportal), i dalje odbacuju mogućnost suradnje s AfD-om kojeg šalju u oporbu
  • Merz će izgleda preuzeti kormilo države u najizazovnijem trenutku: on sam nije osobito popularan među širim slojevima društva. Njegovo bogatstvo, veza s financijskom industrijom i korištenje vlastitog aviona za putovanja često su predmet kritika, prenosi tportal. (N1)
  • CDU je relativni pobjednik, AfD je udvostručio svoj rezultat s prošlih izbora, a SPD je ostvario povijesno loš rezultat (16,4 %), Zeleni su na 11,8 posto, a u parlament ponovno ulazi i Die Linke (HRT), izlaznost na izbore bila je velika – glasalo je oko 83 posto od 59,2 milijuna njemačkih građana s pravom glasa. Na izborima se kandidiralo 29 stranaka (DW)
02.02. (20:00)

Smrdi na tridesete

I u Njemačkoj se prosvjeduje, građani su protiv bilo kakve suradnje s desno-radikalnim AfD-om

U Njemačkoj su ljudi i u subotu (1.2.) masovno izašli na ulice kako bi prosvjedovali protiv skretanja udesno i suradnje s desno-ekstremnom strankom Alternativa za Njemačku (AfD). Prema navodima policije, demonstracije su uglavnom protekle mirno. Prosvjedi su usmjereni i protiv Demokršćanske unije (CDU), koja je u srijedu uz pomoć AfD-a progurala prijedlog za pooštravanje migracijske politike u Bundestagu. Međutim, prijedlog zakona za ograničavanje migracije propao je u petak. DW

15.01. (19:00)

Ako nekome treba podsjetnik...

Kandidatkinja AfD-a za kancelarku u razgovoru s Muskom izjavila da je Hitler bio komunist, to je potpuna neistina

Alice Weidel tvrdi da Adolf Hitler nije bio “desničar”, već “komunist”. Ova revizionistička tvrdnja, odnosno pokušaj reinterpretacije povijesti u vezi s nacizmom, nije nova i stalno se iznova pojavljuje. U Mein Kampfu Hitler se uvelike obrušavao na marksizam, komunizam i socijal demokraciju, a prve žrtve, koje su 1933. godine bile zatočene, mučene i ubijane u koncentracijskim logorima bili su ljevičari, komunisti, socijaldemokrati, socijalisti. Radi se o pokušaju distanciranja krajnje desne stranke AfD od Hitlera i nacizma. Hitler se također ne može nazvati komunistom jer je bio antisemit i rasist. Ta teza ne stoji ni za ekonomske poglede. DW… Inače, ove se godine obilježava sto godina od objave Mein Kampfa.

09.09.2024. (14:00)

Nema mjesta za centar

Starešina: Poučak pobjede desnih i lijevih rusofilskih ekstremista na izborima u njemačkoj pokrajini

Ultradesni AfD i ultralijevi Savez Sahre Wagenknecht (BSW) zajedno sa svojom ishodišnom strankom Ljevicom (Die Linke) s osvojenih 62 posto glasova postali su novi politički mainstream u njemačkoj pokrajini Tiringiji. Uz to su stranke aktualne vladajuće koalicije doživjele potpuni debakl: Scholzov SPD jedva je ušao u pokrajinski parlament (šest posto), a Zeleni (četiri posto) i Slobodni liberali (jedan posto) prestali su biti parlamentarne stranke. Od političkog rezultata ovih izbora još je važniji onaj geopolitički: Vladimir Putin ima debelo većinski paket dionica u upravljanju Tiringijom (62 posto). Jer i ultradesni AfD i ultralijevi BSW i Die Linke stranke su izrazito proruske orijentacije. Izborni rezultati iz Tiringije sigurno se neće doslovce preslikati na savezne izbore, osobito u zapadnim njemačkim pokrajinama. Ali dodatno će ojačati nepovjerenje prema starome političkom establišmentu. Višnja Starešina za Lider.

24.01.2024. (11:00)

Skupljaju poene

Raos: U Njemačkoj vrije – Koliko su realne radikalne ideje ekstremne desnice i tko se na njih zakačio?

Weidel i AfD pitanje imigracije i integracije vide kao pitanje svih pitanja u suvremenoj Njemačkoj, stoga periodično u javnosti podižu buru idejama kao što je zabrana nošenja islamskog vela u javnosti (bilo koje vrste, uključujući puku maramu na glavi), kao i komentarima koji daju naslutiti da stranka podržava skup ideja i objašnjenja geopolitičkih implikacija skoka u izvaneuropskim migracijama prema Europskoj uniji posljednjih godina, a što se među teoretičarima zavjera počesto naziva ‘velika zamjena stanovništva’.

Pored toga, AfD ima vrlo egzotične ideje oko europske politike, od izbacivanja pojedinih članica iz eurozone (primjerice, Španjolske i Portugala) do povratka na zlatni standard te – naposljetku izlaska same Njemačke iz eurozone. Ako Scholz i Lindner ubrzo ne smisle način da zaokrenu njemački brod u neke mirnije vode, najesen će AfD biti na vlasti u barem jednoj istočnonjemačkoj pokrajini, a lukavac iz Kremlja moći će zadovoljno trljati ruke zbog toga što je uspio dati poticaj urušavanju europskog jedinstva iznutra. Višeslav Raos za tportal.

17.01.2024. (15:00)

Tako su i Nietzschea pogrešno tumačili...

Najgora riječ 2023. u Njemačkoj je „remigracija“, a popularizirali su je ekstremni desničari

Sociolozi pojam „remigracija” promatraju kao fenomen kada se ljudi vraćaju u svoju zemlju podrijetla nakon što su određeno razdoblje života proveli u inozemstvu. Ovo se može dogoditi kao odgovor na promjenu lokalnih političkih prilika, na primjer kada završi rat ili kada režim bude smijenjen. Remigracija može biti i prisilna, odnosno rezultat deportacije ili protjerivanja. Izvorno pojam “remigracija” ne znači: državno kontroliran proces u kome se pojedinci istrgnu iz svog uobičajenog okruženja protiv njihove volje, čak i silom, kako bi bili izbačeni iz zemlje. A upravo to traže desni ekstremisti, koji su u studenom tajno raspravljali o takvim planovima. DW… rasprava dolazi u jeku sve veće popularnosti AfD-a, ultradesničarske stranke u Njemačkoj, koja bi mogla doći i na vlast.

23.01.2019. (12:00)

Desna populistička stranka Alternativa za Njemačku (AfD) gubi potporu birača i najniža je (13%) u zadnjih godinu dana

25.09.2017. (10:22)

Kukanje

Što uspjeh AfD-a znači za Njemačku i Europu

BBC analizira iznenađujuće visoki rezultat desničarske stranke AfD na izborima u Njemačkoj – 12,6% glasova, sad su treća najjača stranka – i ocjenjuju kako je ovo bilo glasanje protiv Angele Merkel i njene politike dobrodošlice prema izbjeglicama. Podaci govore da su za AfD većinom glasali ljudi koji inače ne glasaju, a sad su glasali “protiv svih ostalih stranaka”, dakle odnos AfD-a i glasača je slab i označava je više opozicija prema drugim strankama nego podrška ovoj stranci desnice, kako analizira Guardian. Općenito stranke desnice ove su godine na izborima u Europi ostvarile jednako dobro ili čak i bolje rezultate nego na lanjskim izborima, u vrijeme anti-imigrantske histerije, drugo, desničarske populističke stranke radikaliziraju se i transformiraju u populističke radikalno desne stranke, a zanimljivo je da kako rastu desničarske stranke tako opadaju ljevičarske. Inače, burzama se nije svidio reultat njemačkih izbora pa su jutros pali i indeksi i euro, a već danas klub zastupnika stranke napustila je članica Frauke Petry.