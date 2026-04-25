Kad priroda cvjeta, a Geiger svira

Černobil: Četiri desetljeća između nuklearne katastrofe i ratne ugroze
Ukrajina obilježava 40. godišnjicu černobilske katastrofe iz 1986. godine, koja je trajno kontaminirala golema područja i promijenila percepciju nuklearne energije. Dok zona isključenja oko Pripjata ostaje nenastanjiva za iduća tisućljeća, lokacija je ponovno postala kritična točka zbog rata. Nakon ruske okupacije 2022. i oštećenja zaštitne strukture dronom 2025. godine, stručnjaci upozoravaju na povećan rizik od novog ispuštanja radioaktivnih tvari. Iako je priroda preuzela napuštene gradove, narušeni integritet modernog zaštitnog luka i starog sarkofaga predstavlja stalnu prijetnju sigurnosti Europe. HRT