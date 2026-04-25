Kad priroda cvjeta, a Geiger svira

Danas stotine slobodnih pasa žive u području oko mjesta katastrofe, poznatom kao zabranjena zona. Lutaju napuštenim gradom Pripjatom i spavaju na visokokontaminiranoj željezničkoj stanici Semihod. Znanstvenici su proveli istraživanje DNK životinja koje je pokazalo da su psi iz Černobila genski različiti od čistokrvnih pasa, kao i od drugih skupina pasa koji se slobodno razmnožavaju, objavljeno je u časopisu Science Advances. Projekt je rezultat suradnje znanstvenika iz Sjedinjenih Država, Ukrajine i Poljske kao i Clean Futures Funda, neprofitne organizacije sa sjedištem u SAD-u koja radi u Černobilu. Psi iz elektrane genski su drukčiji od onih iz grada Černobila, otkrili su istraživači. Čini se da postoji mali protok gena između dvije skupine, što sugerira da su se rijetko križale. Usporedba DNK sekvenci pasa iz elektrane, pasa iz Černobila i čistokrvnih ovčara koji žive u neradioaktivnim sredinama mogla bi pomoći istraživačima u utvrđivanju promjena u genomu povezanih s radijacijom. Tportal