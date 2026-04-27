Svi oni zrače novom energijom
Četiri desetljeća nakon Černobila, nuklearna energija doživljava snažan povratak
Potaknute energetskom nesigurnošću zbog sukoba na Bliskom istoku i u Ukrajini, te potrebom za niskougljičnim izvorima, velesile mijenjaju smjer. SAD planira učetverostručiti kapacitete, Kina gradi rekordnih 40 reaktora, a Rusija dominira izvozom tehnologije. Čak i Europska komisija priznaje „stratešku pogrešku“ odustajanja od nuklearki, potičući razvoj malih modularnih reaktora. Dok Francuska gradi nove jedinice, Njemačka ostaje pri gašenju, iako kancelar Merz žali zbog nepovratnosti te odluke. Nuklearna energija ponovno postaje ključni stup energetske neovisnosti i borbe protiv klimatskih promjena. ABC News