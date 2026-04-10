Asfaltiranje s osmijehom

Trenutno se diljem Hrvatske izvode brojni strateški cestovni zahvati koji će značajno promijeniti prometnu povezanost zemlje. U Slavoniji je fokus na istočnom dijelu gdje se gradi Vukovarska obilaznica u fazi poluprofila, dok su na trasi brze ceste između Vinkovaca i Vukovara trenutno aktivna arheološka istraživanja. Požeška kotlina dobiva modernu vezu s autocestom A3 preko dionice prema Starom Petrovom Selu, što uključuje i zahtjevan tunel Babja Gora, dok se kod Okučana dovršava spoj prema granici s Bosnom i Hercegovinom.

Sjever Hrvatske premrežen je radovima na takozvanom Podravskom ipsilonu, s ciljem spajanja Koprivnice i Virovitice na mrežu brzih cesta, zajedno s Bjelovarom. Istovremeno, u okolici Varaždina gradi se dionica prema Ivancu. Na zapadu zemlje, Istarski ipsilon se u potpunosti pretvara u puni profil autoceste, što obuhvaća duplanje velikih objekata poput vijadukta Limska draga i mosta Mirna, uz radove na dionici od Matulja prema tunelu Učka.

Primorje i Dalmacija također prolaze kroz velike promjene. Gradi se obilaznica Novog Vinodolskog kako bi se rasteretio ljetni promet, dok splitsko područje očekuje novi ulaz u grad kroz projekt spojne ceste Vučevica – Split koji uključuje probijanje tunela Kozjak. Konačno, rješava se i jedan od najvećih prometnih čepova u državi izgradnjom dionica brze ceste između Splita i Omiša, s posebnim naglaskom na radove kod Omiša i dionicu Mravince – TTTS.