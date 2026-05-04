Kad su konji bili GPS, a blato modni dodatak
Putopis kroz povijest: Od frankopanskih staza do zaboravljenih ruta
Zamislite da stojite na putu kojim su prije 500 godina prolazili kraljevi, vitezovi u oklopima i lukavi trgovci s natovarenim konjima, uvode tekstom na Facebook stranici Modruš (inače nekad važne srednjovjekovne utvrde nedaleko Ogulina). Hrvatska povijest premrežena je starim putevima koji su, pod nazivima poput via magna ili via regis, povezivali unutrašnjost s morem. Ključni pravac vodio je od Budima preko Modruša do Senja, služeći kao žila kucavica trgovine pod zaštitom knezova Frankopana. Za razliku od rimskih ili kasnijih novovjekovnih cesta, ovi srednjovjekovni jahaći putevi bili su nepristupačni za kola i ovisni o reljefu. Danas su ti pravci, poput onoga kod samostana sv. Nikole, tek blijedi tragovi u krajoliku. Njihova revitalizacija nudi ogroman potencijal za očuvanje baštine i razvoj autentičnog kulturnog turizma. Blaga i Misterije