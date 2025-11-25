Kad već ne popravljaju ceste, barem popravljaju cijene

Za izradu većine automobilskih komponenti koristi se čelik, koji je legura željeza s ugljikom i drugim elementima. Karoserije, ovjes i dijelovi kočnice uglavnom su izrađeni od ovog materijala. Željezo i voda ljube se kao vladajući i oporbeni političari u bilo kojem nacionalnom skupštinskom teatru. Kada željezo dođe u dodir s vodom i kisikom, dolazi do kemijske reakcije koja rezultira željeznim oksidom ili, narodski, hrđom. Sada dolazimo do soli koja otapa zaleđene ceste, ali i na sebe veže vodu.

Sol omogućuje elektronima da brže putuju unutar te kemijske reakcije, ubrzavajući proces hrđe na čeličnim komponentama. Korozija nastaje kada se spoje kemijski i biološki spojevi, koji su u sukobu. Sol je elektrolit i iznimno je važna za ljudski organizam, utječe na rad mišića, ravnotežu tekućine i stanične reakcije. Kada se sol veže na metal i slične površine, ona uklanja elektrone koji štite metale. Svako kretanje elektrona naziva se oksidacija, ključni sastojak korozije. Bez oksidacije ne dolazi do korozije. Revija HAK