Kad već ne popravljaju ceste, barem popravljaju cijene
Poskupljuje i naknada za uporabu javnih cesta, neki bi je mogli plaćati i 255 eura
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture predlaže povećanje osnovice naknade za uporabu javnih cesta s 28,50 na 40 eura. No, postoji niz koeficijenata koji se množe s naknadom i daju konačnu cifru za plaćanje. Kako doznaje 24sata, vlasnike osobnih vozila čeka poskupljenje od oko 60 posto. Naknada za vozila s motorom do 1600 kubičnih centimetara će iznositi 79,60 eura, što je čak 30 eura više nego sada. Vlasnici najjačih automobila će plaćati između 159 i 255 eura godišnje. Vlasnici motocikala će, pak, plaćati 18 eura godišnje, dok će vlasnici mopeda proći besplatno. tportal