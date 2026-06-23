Četiri načina kako se besplatno i legalno riješiti starog elektroničkog otpada - Monitor.hr
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Bacanje u šumu nije jedan od njih

Četiri načina kako se besplatno i legalno riješiti starog elektroničkog otpada

Iako je ostavljanje starih kućanskih aparata uz kontejnere zabranjeno i kažnjivo, građanima u Hrvatskoj dostupna su četiri besplatna načina za zbrinjavanje EE otpada. Manji uređaji mogu se odnijeti u reciklažna dvorišta ili predati u veće trgovine elektronike bez obveze kupnje. Za glomazni otpad teži od 30 kilograma osiguran je besplatan odvoz s kućne adrese putem poziva na broj 0800 02 04. Također, stari uređaj moguće je zamijeniti za novi u trgovini po načelu “jedan za jedan”. Propisane kazne za nepropisno odlaganje iznose do 1300 eura za građane. Index


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