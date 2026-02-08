Perilice s diplomom, a bez radnog staža

Iako postoji dojam da se današnja bijela tehnika kvari brže nego prije, istina je složenija. Moderni uređaji imaju više elektronike i funkcija, što znači i više potencijalnih točaka kvara, dok su stariji modeli bili jednostavniji i robusniji. Viša cijena ne jamči veću trajnost, a produljena jamstva često kriju ograničenja. Problemi nastaju i zbog lošeg transporta, nedostupnih servisa i slabe provedbe potrošačkih prava. Dio kvarova moguće je spriječiti redovitim održavanjem, ali omjer cijene i kvalitete sve češće ide na štetu kupaca. tportal