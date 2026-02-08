Zašto perilice, televizori i glačala danas brže otkazuju: više elektronike i funkcija, više problema - Monitor.hr
Danas (18:00)

Perilice s diplomom, a bez radnog staža

Zašto perilice, televizori i glačala danas brže otkazuju: više elektronike i funkcija, više problema

Iako postoji dojam da se današnja bijela tehnika kvari brže nego prije, istina je složenija. Moderni uređaji imaju više elektronike i funkcija, što znači i više potencijalnih točaka kvara, dok su stariji modeli bili jednostavniji i robusniji. Viša cijena ne jamči veću trajnost, a produljena jamstva često kriju ograničenja. Problemi nastaju i zbog lošeg transporta, nedostupnih servisa i slabe provedbe potrošačkih prava. Dio kvarova moguće je spriječiti redovitim održavanjem, ali omjer cijene i kvalitete sve češće ide na štetu kupaca. tportal


Slične vijesti

13.05.2015. (14:30)

Zelena tehnika

Država vraća 800 kuna za kućanske aparate

Od početka lipnja Ministarstvo okoliša subvencionirat će kupovinu kućanskih uređaja najvišeg energetskog razreda. Kako bi se dobilo povrat novca, Fondu za zaštitu okoliša treba u roku od 15 dana od kupnje uređaja dostaviti preslike osobne iskaznice, računa, dokumenta s IBAN računom građanina na koji će biti izvršena isplata sredstava fonda te obrazac koji je potpisan na prodajnom mjestu. N1