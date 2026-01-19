Za one koji imaju i nešto izvan posla
Četverodnevni radni tjedan povećava produktivnost i zadovoljstvo, ali nije za sve
Pilot-projekti četverodnevnog radnog tjedna u nizu zemalja pokazuju jasne koristi: veće zadovoljstvo zaposlenika, bolje mentalno zdravlje, manju fluktuaciju i često rast produktivnosti i prihoda. Model 80–100–100 (80% vremena za punu plaću i punu produktivnost) posebno se pokazao uspješnim u uredskim i znanjem intenzivnim djelatnostima. Međutim, izazovi ostaju u sektorima koji zahtijevaju stalnu prisutnost, poput zdravstva i usluga, te postoji rizik produbljivanja razlika između bijelih i plavih ovratnika. Četverodnevni tjedan djeluje, ali nije univerzalno rješenje. Ideje