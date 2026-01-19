Za one koji imaju i nešto izvan posla

Opće prihvaćen 40-satni radni tjedan u tom slučaju postaje 32-satni i plaćen je jednako kao da radite svih pet dana u tjednu, što se ponegdje naziva modelom “100-80-100”. I dalje primate 100% svoje plaće, u zamjenu za rad od 80% uobičajene satnice, a preostalih 100% tiče se produktivnosti – da bi ovaj model uopće funkcionirao, a posao se obavio, radnik mora biti 100% produktivan na one dane kada je na radnom mjestu – kažu u uvodu Teme dana na Forumu. Ajmo reć da većina nas (ne nužno ja osobno) od tih 40 sati tjedno 30 sati radi, a 10 sati chilla. Nisam siguran da bi se ekipi dalo 32 sata bez predaha gazit preko mrtvih, a to bi ti bio preduvjet da ti ne spiće otkaz. I na kraju bi ta 4 dana ispala proser i počele bi prijetnje s prekovremenima svaka 2 dana – skeptičan je jedan od forumaša. Ja i većina ljudi koje znam rade efektivno 6 sati dnevno 5 dana u tjednu, a 8 smo na poslu, to odgovara 4dnevnom radnom tjednu – kaže pak drugi. Mišljenja su podijeljena, iako ih ima više kojima bi takav radni tjedan dobro došao.