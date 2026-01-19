Za one koji imaju i nešto izvan posla

Četverodnevni radni tjedan povećava produktivnost i zadovoljstvo, ali nije za sve - Monitor.hr
Četverodnevni radni tjedan povećava produktivnost i zadovoljstvo, ali nije za sve

Pilot-projekti četverodnevnog radnog tjedna u nizu zemalja pokazuju jasne koristi: veće zadovoljstvo zaposlenika, bolje mentalno zdravlje, manju fluktuaciju i često rast produktivnosti i prihoda. Model 80–100–100 (80% vremena za punu plaću i punu produktivnost) posebno se pokazao uspješnim u uredskim i znanjem intenzivnim djelatnostima. Međutim, izazovi ostaju u sektorima koji zahtijevaju stalnu prisutnost, poput zdravstva i usluga, te postoji rizik produbljivanja razlika između bijelih i plavih ovratnika. Četverodnevni tjedan djeluje, ali nije univerzalno rješenje. Ideje


31.08.2024. (07:00)

Malo dulje smjene, više dana odmora

Četverodnevni radni tjedan mogao bi postati pravo svih radnika u UK, poslodavci zgroženi

Zaposlenici bi i dalje morali raditi puno radno vrijeme kako bi dobili punu plaću, ali bi radne sate mogli sažeti u kraći radni tjedan, izvještava BBC. Dodali su da su pravila o fleksibilnijem radu osmišljena kako bi se povećala produktivnost i potaknulo zaposlenike da se vrate na posao. Kao što je prvi izvijestio Daily Telegraph, to bi moglo omogućiti radnicima da četiri dana u tjednu rade duže i da su peti dan slobodni. Detalji se očekuju najesen kada bi trebala krenuti parlamentarna rasprava o novom paketu radničkih prava. Trenutačno zaposlenici imaju pravo zahtijevati fleksibilan rad, no nije definirano kako bi u tom slučaju trebali postupiti poslodavci, već samo da takve zahtjeve moraju rješavati na “razuman način”. Forbes

24.06.2024. (19:00)

Više pluseva nego minuseva

U Njemačkoj isprobali skraćeni radni tjedan: Zaposlenici su odmorniji, ali poslovi su organizacijski zahtjevniji

Neki koriste klasični model: petak slobodan za sve. Druge tvrtke i dalje dopuštaju svojim zaposlenicima da rade pet dana i svaki peti tjedan budu slobodni, ili pak skraćuju dnevno radno vrijeme. Kako je to funkcioniralo u proteklih nekoliko mjeseci? Vidi se da su ljudi malo odmorniji, da subjektivno nemaju problema sa skraćenim radnim vremenom i s poslom koji moraju obaviti. Zaposlenici više nemaju prekovremene sate, produktivnost je ostala ista, a povratne informacije gostiju su također pozitivne. No, postoje izazovi u organizaciji, uredi su češće prazniji pa oni koji tad rade, uključujući i šefove, imaju više posla, pogotovo poslovi u turizmu koji posebno postaju stresniji za vrijeme udarnih termina. Neke tvrtke si ne mogu priuštiti baš takvo fleksibilno radno vrijeme. tportal 

27.03.2024. (17:00)

Poslodavci dislike this

Petodnevni radni tjedan mogao bi uskoro postati stvar prošlosti, sve više radnika želi raditi četiri dana

Temu četverodnevnoga radnog tjedna pod svjetla reflektora vratilo je zadnje istraživanja na tu temu. U istraživanju su sudjelovali radnici iz 61 kompanije u Velikoj Britaniji koji su svojim poslodavcima dali obećanje da će u 80 posto radnog vremena ispuniti 100 posto svojih zadataka. Na kraju istraživačkog ciklusa gotovo 89 posto kompanija i dalje je provodilo politiku četverodnevnoga radnog tjedna, a najmanje 51 posto njih je četverodnevni radni tjedan učinilo stalnim. Učinci skraćenoga radnog vremena bili su ‘iznimno korisni za zaposlenike i njihove tvrtke‘, navodi se u izvješću. Zaposlenici su izjavili da uživaju u boljem fizičkom i mentalnom zdravlju, većoj ravnoteži između poslovnog i privatnog života i općem zadovoljstvu životom te manjoj iscrpljenosti od posla. Lider

01.03.2024. (18:00)

Svaki vikend produljeni

Skraćeni radni tjedan postat će norma u većini tvrtki do 2030.

Rezultati najvećeg svjetskog istraživanja učinkovitosti četverodnevnog radnog tjedna koje je s partnerima 2022. godine proveo think tank Autonomy pokazalo je da se zaposlenicima tvrtki koje su sudjelovale u istraživanju nakon uvođenja četverodnevnog radnog tjedna tjelesno i mentalno zdravlje poboljšalo, da osjećaju veću ravnotežu između poslovnog i privatnog života te da su manje iscrpljeni od posla, a ta su se poboljšanja održala i godinu dana nakon provedenog istraživanja. Oko 79 posto ispitanih tvrtki smatra da će do 2030. godine će većina tvrtki uvesti četverodnevni radni tjedan uz istu plaću. Poslovni

26.02.2024. (23:00)

Nema te ponude koju ne mogu odbiti

Europljani rade sve manje iako je nezaposlenost niska i nedostaje radne snage. Stručnjaci razmatraju kako ih potaknuti na rad

Dok neke države žele potaknuti ljude da rade što više kroz razne olakšice i benificije, Europljani sve više teže tome da rade manje. Prosječno tjedno radno vrijeme se smanjuje, raste broj onih koji rade pola radnog vremena, a sindikati zahtijevaju ukidanje radnog tjedna od 38,5 sati. Glavni razlog sadašnjeg stanja na tržištu rada je, tvrde brojni gospodarski stručnjaci, porast broja onih koji ne rade puno radno vrijeme. Sve više budućih zaposlenika traži četverodnevni radni tjedan, a već to samo po sebi podrazumijeva manjak radne snage u pojedinim sektorima. Poslodavci i vlade pokušavaju utvrditi kako od onih ljudi koje zapošljavaju izvući više radnih sati. DW

19.02.2024. (13:00)

A da smo inače plaćeni po efektu, a ne po radnim satima?

Debata – radni tjedan od 4 dana, da ili ne?

Opće prihvaćen 40-satni radni tjedan u tom slučaju postaje 32-satni i plaćen je jednako kao da radite svih pet dana u tjednu, što se ponegdje naziva modelom “100-80-100”. I dalje primate 100% svoje plaće, u zamjenu za rad od 80% uobičajene satnice, a preostalih 100% tiče se produktivnosti – da bi ovaj model uopće funkcionirao, a posao se obavio, radnik mora biti 100% produktivan na one dane kada je na radnom mjestu – kažu u uvodu Teme dana na Forumu. Ajmo reć da većina nas (ne nužno ja osobno) od tih 40 sati tjedno 30 sati radi, a 10 sati chilla. Nisam siguran da bi se ekipi dalo 32 sata bez predaha gazit preko mrtvih, a to bi ti bio preduvjet da ti ne spiće otkaz. I na kraju bi ta 4 dana ispala proser i počele bi prijetnje s prekovremenima svaka 2 dana – skeptičan je jedan od forumaša. Ja i većina ljudi koje znam rade efektivno 6 sati dnevno 5 dana u tjednu, a 8 smo na poslu, to odgovara 4dnevnom radnom tjednu – kaže pak drugi. Mišljenja su podijeljena, iako ih ima više kojima bi takav radni tjedan dobro došao.

08.05.2023. (20:00)

Četiri dana pakla i tri dana raja

Prednosti i mane četverodnevnog radnog tjedna

radni tjedan - Najnovije i najčitanije vijesti - Index.hr

Postoje dva glavna modela četverodnevnog radnog tjedna. Kod prvog se tjednih 40 radnih sati rasporedi na četiri umjesto na pet radnih dana, dakle četiri dana po 10 sati dnevno. Ovaj model je uveden u Belgiji; zaposlenici mogu sami odlučiti žele li posao obaviti u četiri radna dana ili pet. Drugi model je nešto drugačiji i slijedi načelo 100-80-100. Dakle 100% posla unutar 80% vremena – za 100% plaće. Cijeli niz europskih zemalja je proteklih godina uveo 4-dnevni radni tjedan u sklopu svojevrsnog testa. Island je između 2015. i 2019. godine isprobavao koliko je učinkovit skraćeni radni tjedan, a da se pritom ne smanjuje plaća radnika. Neke tvrtke u Hrvatskoj nude četverodnevni radni tjedan za 90 posto plaće. Koje su dakle prednosti četverodnevnog radnog tjedna?

  • Manje stresa uz istu produktivnost
  • Radnici rjeđe bolesni
  • Više ravnopravnosti, manji problem s manjkom radne snage
  • Manje rada bolje za klimu
  • Poduzeća atraktivnija za radnike

A mane?

  • Više stresa
  • Produktivnost nije lako izmjeriti
  • Zabrinutost zbog konkurentnosti
  • Nije primjenljivo u svim poslovima
  • Privikavanje i nova perspektiva na rad. Deutsche Welle

 

10.04.2023. (14:00)

Više plesa, manje stresa

Sindikat IG Metall u Njemačkoj traži četverodnevni radni tjedan uz zadržavanje pune plaće

Radni tjedan od 4 dana - priča o regionalnom uspjehu fleksibilnog i hibridnog rada

IG Metall, sindikat radnika u njemačkoj metalskoj industriji, koji predstavlja i zaposlene u automobilskoj industriji, najavio je kako će četverodnevni radni tjedan uz zadržavanje pune plaće biti jedna od glavnih stavki budućih pregovora o kolektivnim ugovorima. Inicijativu za četverodnevnim radnim tjednom uz punu plaću podržala je i parlamentarna stranka Ljevica. Kažu da iskustva iz Švedske, Islanda ili Belgije pokazuju da ovakva organizacija rada podiže produktivnost i smanjuje radni pritisak. “Četverodnevni radni tjedan za zaposlene predstavlja manje stresa i daje im više vremena za život”, rekao je dopredsjednik stranke. Poslodavci ne dijele njihovo oduševljenje: ” Već sad imaju skraćeni radni tjedan od 35 sati. Usto, drastično su porasle cijene energenata koje nas opterećuju kao i cijene prilagodbe industrije novim ekološkim zakonima” N1

25.02.2023. (08:00)

Četverodnevni radni tjedan, ista plaća, duugi vikend

Rezultati pilot-projekta u Velikoj Britaniji: “Ni za kakav novac ne bih više radio pet dana tjedno”

Svaki vikend bi trebao trajati 3 dana - Nomago Travel

Na kraju eksperimenta, prema objavljenim rezultatima, zaposlenici su izvijestili o raznim prednostima vezanim uz njihov san, razinu stresa, osobni život i mentalno zdravlje. Prihodi tvrtki “ostali su uglavnom isti” tijekom šestomjesečnog probnog razdoblja, ali su u prosjeku porasli za 35 posto u usporedbi sa sličnim razdobljem iz prethodnih godina. Smanjio se i broj otkaza. Od 61 tvrtke koje su sudjelovale u ispitivanju, 56 ih je reklo da će nastaviti s primjenom četverodnevnog radnog tjedna. 15 posto zaposlenika koji su sudjelovali u projektu reklo je da ih “nikakav novac” ne bi uvjerio da se vrate raditi pet dana u tjednu. Tportal

07.06.2022. (18:00)

Dobit će punu plaću za 80 posto uobičajenih sati rada

Tisuće britanskih radnika počele probni četverodnevni radni tjedan

U sljedećih šest mjeseci će oko 70 britanskih tvrtki sudjelovati u, kako se smatra, najvećoj svjetskoj probnoj promjeni radnog obrasca. Eksperiment je organizirala grupa koja se zauzima za kraći radni tjedan, ali bez smanjenja plaća. “Nema smisla držati se krutog, stoljećima starog sustava utemeljenog na vremenu. Na mnogim radnim mjestima možete biti 100 posto produktivni u 80 posto vremena, što su pokazale mnoge tvrtke diljem svijeta koje su primijenile takvu praksu”, kazala je Juliet Schor, voditeljica projekta Global 4-day week te ekonomistica i sociologinja s Boston Collegea. Eksperiment uključuje oko 3000 radnika iz Velike Britanije i dio je svjetske inicijative. Provodi se istodobno sa sličnim, manjim pokusima u Irskoj, SAD-u, Kanadi, Australiji i Novom Zelandu. Jutarnji