Joker zovi banku

Kada plaćena roba ne stigne, a trgovac i Inspektorat ignoriraju problem, potrošači često ne znaju za opciju “chargebacka” – opoziva plaćanja putem banke. Ovaj postupak moguć je za kupovine obavljene karticom, a najuspješniji je upravo kod neisporuke robe jer trgovac mora dokazati da je paket poslan. Da bi banka pokrenula postupak, kupac mora priložiti dokaz o neuspjelom pokušaju rješavanja problema s trgovcem. Oko dvije trećine ovakvih zahtjeva rješava se u korist potrošača unutar 120 dana, no unatoč visokoj uspješnosti, domaći kupci ovu korisnu opciju i dalje rijetko koriste. Velika škrtica za Jutarnji.