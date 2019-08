Cijeli je svijet Teslina domovina, tužno je što Hrvati i Srbi to ne razumiju

U tijeku su završni radovi na izložbi Nikola Tesla – um iz budućnosti koja će se prostirati na 1.200 kvadratnih metara Meštrovićevog paviljona u Zagrebu, a koju autorica opisuje kao predstavu u pet činova jer ima pet različitih prostora kroz koje se prolazi kroz Teslin život. Ideja izložbe je Tesla kao inspiracija umjetnosti, a zamišljena je kao velika izložba kojom je “džamija” promijenjena “skoro do neprepoznatljivosti. To uključuje bojanje zidova, rušenje zidova, stvaranje novih zidova i opremanje s nebrojenom količinom scenografije i tehnike“. Izložba se otvara 25.11., u velikom će dijelu biti interaktivna, a ulaznice će biti od 30 do 80 kuna. Dnevnik.hr