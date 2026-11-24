Slatko postaje gorko
Cijena šećera porasla 25 posto, prijete nestašice i daljnja poskupljenja
Cijena šećera od početka godine porasla je za 25 posto, a očekuju se nova poskupljenja i moguće nestašice. Prema prognozama Međunarodne organizacije za šećer, u sezoni 2026./2027. na svjetskom će tržištu nedostajati milijun tona šećera zbog lošeg vremena u Brazilu i Indiji te veće proizvodnje etanola. Situacija je teška i u Hrvatskoj, gdje je domaća proizvodnja šećerne repe pala za najmanje 26 posto. Iz jedine domaće šećerane, županjske Sladorane, upozoravaju kako bi ove godine zbog katastrofalne sezone mogli preraditi za trećinu, a u najgorem slučaju i upola manje repe nego lani. Lider, Danica