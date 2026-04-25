Slatko-gorka istina o etiketama
Nisu svi šećeri isti: Od “praznih kalorija” do korisnih sirupa
Šećer se u hrani krije pod više od 60 naziva, a ključno je razlikovati prirodne od dodanih šećera. Dok su oni u voću i mliječnim proizvodima dio zdravog paketa s vlaknima i proteinima, dodani šećeri povećavaju rizik od pretilosti i dijabetesa. Ipak, nutricionisti ističu da su med, javorov sirup i melasa bolji izbor od rafiniranog šećera zbog antioksidansa i minerala poput željeza i magnezija. Cilj nije potpuna zabrana, već umjerenost: preporuča se ograničiti dodane šećere na oko 6 do 9 žličica dnevno. Nat Geo