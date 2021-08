Dalmatinluk na najjače

Ok, vamos. Madrid je grad kojem sam se veselila puno više nego Barceloni jer ga je moja mama posjetila prije nekoliko godina i nije mogla prestat pričat o tome koliko se zaljubila. Tamo smo 5 dana, a moj plan je da se u proljeće sljedeće godine vratim na mjesec-dva i napokon dovršim učenje španjolskog koji mi super ide – dok ne naiđem na riječ koja mi fali, pa mi odjednom super “nejde.” (Nejde je bolji izraz od “ne ide”, ali ni tu se ne morate složit sa mnom). Stan je u kojem odsjedamo je veći i komforniji od onog u Barceloni, plus, svaka ima svoju kupaonu, što je blagoslov – pogotovo na putovanjima. Ali, za razliku od stana u Barceloni, ovaj nećete vidjet jer ako stavim slike stana, onda ne smijem ispričat pola stvari koje su nam se dogodile unutra. Znate one ljude za koje ste sigurni da bi vas mogli tužit ako im ostavite loš review? E, naš “gazda” ostavlja točno takav dojam, a meni se to ne da… tako se nastavlja putopis Andree Andrassy iz Španjolske.