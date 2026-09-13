Kome se mobitelira, ali u IKEA stilu

“STEM, sve što se zbiva oko toga, ‘uradi sam’ učenje, sve to postaju trendovi u svijetu. To je niša koja još uvijek nije doživjela vrhunac i zato smatram da imam prostora za uspjeh”, kaže 19-godišnji karlovački inovator Albert Gajšak koji je nedavno u Las Vegasu predstavio svoj igraću konzolu MakerBuino. Priča kako je odustajanje od fakulteta njegova majka “zbilja teže prihvatila, ali sada valjda kako se pojavljujem po medijima nekako je preboljela. Otac je shvatio da ne mogu i jedno i drugo, jer je ovo izuzetno zahtjevan posao”. Govori kako u Karlovcu nema razvijene privrede pa je lako našao prostor za sebe, kao i da ne misli mijenjati središte firme nekamo na zapad jer je na istoku kvalitetna i školovana radna snaga. Novi list