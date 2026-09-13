Kome se mobitelira, ali u IKEA stilu
CircuitMess na Kickstarteru pokrenuo kampanju za MAKERphone 2.0: mobitel na sastavljanje s 4G
Funkcionalni 4G mobitel koji se sastavlja bez lemljenja za otprilike dva sata. Uređaj pokreće čip ESP32-S3, ima zaslon u boji dijagonale 1,77 inča, a podržava pozive, SMS, glazbu i retroigre uz programiranje putem MicroPythona, Arduino C++-a i AI alata VibeBoy. Osnovna cijena iznosi 99 dolara, dok se dodatni moduli poput kamere i senzora te pametni sat MAKERband kupuju zasebno. Projekt je već premašio financijski cilj i prikupio preko 141 tisuću dolara. Poslovni