CircuitMess na Kickstarteru pokrenuo kampanju za MAKERphone 2.0: mobitel na sastavljanje s 4G - Monitor.hr
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Kome se mobitelira, ali u IKEA stilu

CircuitMess na Kickstarteru pokrenuo kampanju za MAKERphone 2.0: mobitel na sastavljanje s 4G

Funkcionalni 4G mobitel koji se sastavlja bez lemljenja za otprilike dva sata. Uređaj pokreće čip ESP32-S3, ima zaslon u boji dijagonale 1,77 inča, a podržava pozive, SMS, glazbu i retroigre uz programiranje putem MicroPythona, Arduino C++-a i AI alata VibeBoy. Osnovna cijena iznosi 99 dolara, dok se dodatni moduli poput kamere i senzora te pametni sat MAKERband kupuju zasebno. Projekt je već premašio financijski cilj i prikupio preko 141 tisuću dolara. Poslovni


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17.10.2021. (23:00)

Karlovački inkubator

U “izolacijskoj” emisiji Nedjeljom u 2 gostovao mladi poduzetnik Albert Gajšak

Koronapozitivan Aleksandar Stanković ovotjednu je emisiju NU2 započeo iz kućnoga studija preko Skypea odlučivši da su mu simptomi preblagi da bi uzeo bolovanje, a gost mu je bio mladi poduzetnik Albert Gajšak koji u 23. godini života u tvrtci CircuitMess ima 30 zaposlenih te posluje po cijelom svijetu. Sektor, naravno, IT, a tvrtku je osnovao sa 17 godina. Proizvodi posebno dizajnirane elektroničke uređaje koje kupci zatim sastavljaju kod kuće poput legića te se tako uče ponešto i o elektronici i programiranju, a svojim Batmobileom u crowdfunding kampanji skupio je 225 tisuća dolara narudžbi te tako dobio medijsku pozornost. Proizvodom je zainteresirao Warner Bros studio te započeo suradnju kojom je potvrdio da ne treba slušati svoju sredinu i misliti kako uspjeti mogu samo oni s ddebelom vezom ili novcem. HRT

01.07.2020. (00:30)

Imamo i mi Alberta

Nova crowdfunding kampanja karlovačkog inovatora Gajšaka – već skupio triput više novca od traženog

Mladi karlovački poduzetnik Albert Gajšak pokrenuo je svoju treću kampanju na platformi za zajedničko financiranje Kickstarter, a u kojoj nudi svoj novi paket STEM Box s ukupno šest proizvoda namijenjenih učenju vještina vezanih uz umjetnu inteligenciju, autonomnu vožnju, sintezu zvuka, prepoznavanje glasa, bežičnu komunikaciju, video igre, strojno učenje. Cilj kampanje je bio prikupiti 15.00 dolara, a do srijede je već prikupio preko 43 tisuće dolara; kampanja traje do 18.8. Tportal

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Tko želi biti milijunaš - mora nešto smisliti

Najuspješnija kampanja godine: MAKERphone skupio 250.000 dolara

Crowdfunding kampanjom za MAKERphone prikupljeno je preko 250.000 američkih dolara, što je najuspješnija kampanja ove godine u Hrvatskoj, a traje još 11 dana (cilj je bio 15.000 dolara). Riječ je o mobitelu kojeg korisnik sastavlja sam, a projekt je pokrenuo karlovački inovator Albert Gajšak, koji kaže da mu nije bilo jednostavno pronaći suradnike za ovaj projekt – “ali zanimljivo je da ako djeluješ na određeni način, kada se ističeš iz svoje okoline, ljudi koji razmišljaju slično se zapravo javljaju tebi”.

11.10.2018. (13:30)

Četiri rijeke investitora

Karlovački inovator prikupio ciljanih 15.000 dolara u prvih osam sati kampanje

Mladi karlovački poduzetnik i inovator Albert Gajšak u prvih osam sati crowdfunding kampanje na Kickstarteru prikupio je ciljani iznos od 15.000 dolara za svoj projekt MAKERphone, set komponenti i alata pomoću kojeg se može izraditi vlastiti mobitel i pisati računalne programe za njega. Do danas prijepodne kampanja je premašila 36 tisuća kuna, a preostalo je još 42 dana kampanje. Osim hrvatskih medija, i strani pišu o momku – Forbes, Mashable

22.01.2018. (09:29)

Četiri rijeke

Inovator Albert Gajšak: STEM još nije doživio vrhunac pa ima prostora za uspjeh

“STEM, sve što se zbiva oko toga, ‘uradi sam’ učenje, sve to postaju trendovi u svijetu. To je niša koja još uvijek nije doživjela vrhunac i zato smatram da imam prostora za uspjeh”, kaže 19-godišnji karlovački inovator Albert Gajšak koji je nedavno u Las Vegasu predstavio svoj igraću konzolu MakerBuino. Priča kako je odustajanje od fakulteta njegova majka “zbilja teže prihvatila, ali sada valjda kako se pojavljujem po medijima nekako je preboljela. Otac je shvatio da ne mogu i jedno i drugo, jer je ovo izuzetno zahtjevan posao”. Govori kako u Karlovcu nema razvijene privrede pa je lako našao prostor za sebe, kao i da ne misli mijenjati središte firme nekamo na zapad jer je na istoku kvalitetna i školovana radna snaga. Novi list

15.01.2018. (13:50)

Las Karlovac

Mladi karlovački izumitelj svoju će konzolu prodavati preko Amazona

19-godišnji karlovački inovator Albert Gajšak na najvećem svjetskom tehnološkom sajmu, CES-iju u Las Vegasu stupio je u suradnju s Amazonom koji će, kako piše Večernji, postati distributer za američko, a onda i globalno tržište Gajšakove igraće konzole MAKERbuino koju je najprije potrebno sastaviti da bi se njome moglo igrati. Konzolu je inače financirao crowdfundingom, a put u Las Vegas osvojio je na natjecanju start-upa. Osim njega, na MAKERbuinu su bili i iz hrvatske tvrtke Me.mum koja je napravila sustav aplikacije za mobitel i malog mikroskopa putem kojeg je moguće digitalno odrediti najplodniji dan menstrualnog ciklusa radi povećavanja šansi za ostvarivanje trudnoće. Bila u Las Vegasu i tvrtka Zipato koja ima nova rješenja za pametne domove, kao i švedska tvrtka Foreo koja ima sjedište u – Hrvatskoj.