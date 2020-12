Slovenija i Hrvatska bile su među najboljima u prvom valu pa su mislile da nije tako ozbiljno i onda nisu bili spremni na drugi val koji je uvijek opasniji – kaže slovenski infektolog Andrej Trampuž iz Sveučilišne bolnice Charite u Berlinu u intervjuu Večernjem. Kaže on da se, s obzirom na efikasnost cjepiva, “ne treba nužno cijepiti 80 posto ljudi, već i 50 posto bit će dovoljno da se virus više ne širi” pa da “najvjerojatnije neće doći do trećeg vala, a ako doista dođe do cijepljenja u siječnju, onda mislim da će čak i drugi val biti brzo zaustavljen”.