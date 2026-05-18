Nismo svi klesani iz istog kamena (niti građeni od istih krafni)
Creffova formula: Umjesto BMI, novi izračun za idealnu težinu
Iako je indeks tjelesne mase (BMI) popularan, stručnjaci ga smatraju grubim jer zanemaruje mišićnu masu i građu. Umjesto njega preporučuje se Creffova formula, koja uzima u obzir visinu, dob te tri tipa građe (prosječna, snažna i sitna):
Idealna težina = (Visina u cm – 100) + (dob/10)x 0,9
- Za snažniju građu rezultat se množi s 1,1.
- Za sitniju građu množi se s 0,9.
Kao dodatni pokazatelji zdravlja preporučuju se i mjerenje opsega struka (koji bi trebao biti manji od polovice visine) te praćenje omjera struka i bokova.