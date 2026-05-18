Creffova formula: Umjesto BMI, novi izračun za idealnu težinu - Monitor.hr
Danas (11:00)

Nismo svi klesani iz istog kamena (niti građeni od istih krafni)

Creffova formula: Umjesto BMI, novi izračun za idealnu težinu

Iako je indeks tjelesne mase (BMI) popularan, stručnjaci ga smatraju grubim jer zanemaruje mišićnu masu i građu. Umjesto njega preporučuje se Creffova formula, koja uzima u obzir visinu, dob te tri tipa građe (prosječna, snažna i sitna):

Idealna težina = (Visina u cm – 100) + (dob/10)x 0,9

  • Za snažniju građu rezultat se množi s 1,1.
  • Za sitniju građu množi se s 0,9.

Kao dodatni pokazatelji zdravlja preporučuju se i mjerenje opsega struka (koji bi trebao biti manji od polovice visine) te praćenje omjera struka i bokova.


Slične vijesti

15.03.2024. (18:00)

Svatko je mršav na svoj način

Određivanjem zdrave težine znači da možda ne morate smršaviti

Ključno je prepoznati da tjelesna težina služi kao samo jedan aspekt cjelokupnog zdravlja. Medicinski stručnjaci uzimaju u obzir različite čimbenike pri određivanju zdravog raspona težine prilagođenog pojedincu. Tu nije važan samo BMI i opseg struka, već se također uzimaju u obzir i dob, etnička pripadnost, povijesti bolesti i osjetljivost na pojedina zdravstvena stanja. Održavanje zdrave tjelesne težine uključuje prilagodbe načina života, uključujući odgovarajuće spavanje, upravljanje stresom, uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu i rješavanje svih temeljnih zdravstvenih problema uz liječničko vodstvo. S druge strane, dobivanje na težini može zahtijevati strategije kao što su vježbe za izgradnju mišića, međuobroci bogati proteinima i modifikacije prehrane. N1