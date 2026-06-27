Nije samo pustinjska moda

Liječnici ljeti preporučuju bijelu odjeću jer reflektira sunčevo zračenje, dok ga crna upija. Ipak, pustinjski beduini i njihove koze tradicionalno nose crno. Znanstvene studije otkrivaju da tajna leži u kroju i vjetru. Strujanje zraka odvodi toplinu s materijala prije nego što ona stigne do kože. Tijelo se tako učinkovito hladi kroz otvore široke odjeće. Ipak, u gradovima bez vjetra bijela i lagana odjeća ostaje najbolji izbor. Index