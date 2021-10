Samo tvrdo

Trebali bismo ukinuti sve državne praznike vezane uz rat devedesetih naprosto zato što to i nisu praznici, nego ispraznici, prazni nadnevci u kalendaru rata devedesetih. Iz njih se briše sve što ne odgovara službenoj istini o događajima na koje se odnose, a do blještavila se lašti sve što tu tobožnju istinu uzdiže do neupitnog božanstva – piše Marinko Čulić.