Za one bez terenskih ambicija

S cijenom od 618 eura, EB3 se nalazi u najpristupačnijem razredu električnih bicikala, onome u kojem se ne kupuje integrirana baterija, senzor zakretnog momenta ni hidraulične kočnice, nego osnovni pedelec ograničen na zakonskih 25 km/h. (Kod pedeleca motor asistira kod pedaliranja i potpuno se isključuje na 25 km/h, zakon ga tretira kao običan bicikl pa nema potrebe za registracijom). CyberCart EB3 reklamira se kao “off-road” model, no u stvarnosti je riječ o klasičnom gradskom. Nudi izvrstan i pregledan ekran, praktičnu odvojivu bateriju realnog dometa od 30 do 50 kilometara te robusnu mat crnu završnu obradu. Uz obavezno početno podešavanje kočnica i mjenjača, idealan je za bezbrižnu i udobnu vožnju asfaltom te uređenim makadamom. Bug