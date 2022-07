Vatru gasi, brata spasi

Godišnja stopa ekonomskog rasta eurozone bila je veća od američkog rasta u trećem kvartalu, čineći tako 2017. godinu najboljom za ovu monetarnu uniju od globalne financijske krize koja je započela prije desetak godina. Očekivano, Njemačka je bila glavni čimbenik ovog rasta. No, i ‘utezi’ poput Italije počeli su pokazivati znakove života. Eurostat je potvrdio preliminarnu procjenu da je BDP eurozone porastao za 0,6% od srpnja do rujna, te za 2,5% na godišnjoj razini. U usporedbi s američkim godišnjim rastom BDP-a od 2,3%, to je svakako pozitivan znak. Lider, Reuters