Bankari otvorili sef (ali samo za poglede)
Dan otvorenih vrata HNB-a: Digitalni euro stiže najranije 2028. godine
Više od 700 građana posjetilo je Hrvatsku narodnu banku kako bi kroz interaktivne radionice naučili nešto o upravljanju osobnim financijama i prepoznavanju krivotvorina. Glavna zvijezda rasprava bio je digitalni euro, čije se uvođenje planira najranije za 2028. godinu kao sigurne, digitalne inačice gotovine. Guverner Boris Vujčić i zamjenica Sandra Švaljek educirali su posjetitelje o stabilnosti sustava i povijesti novca u kultnoj zgradi Viktora Kovačića. Iako su mnogi tražili savjete za brzo bogaćenje, bankari su ostali dosljedni: daju znanje o rizicima, ali ne i recepte za investiranje. Poslovni