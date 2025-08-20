Europska središnja banka priprema digitalni euro za očuvanje javnog novca - Monitor.hr
Danas (22:00)

Keš ide na zasluženu pauzu

Europska središnja banka priprema digitalni euro za očuvanje javnog novca

Gotovina u eurozoni ubrzano gubi važnost, pa ECB razvija digitalni euro – javnu digitalnu valutu koja bi zadržala prednosti keša (privatnost, sigurnost, dostupnost) u online svijetu. Time se želi smanjiti ovisnost o privatnim i neeuropskim sustavima plaćanja te zaštititi monetarni suverenitet. Digitalni euro trebao bi funkcionirati besplatno, trenutno i offline, a korisnici bi ga koristili putem digitalnog novčanika. Projekt je još u pripremnoj fazi, pa se uvođenje očekuje najranije između 2027. i 2029. godine. Index


