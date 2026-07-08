Svima je u isto vrijeme bio dobar dan
Danas je na nekoliko minuta čak 99 % čovječanstva istovremeno bilo obasjano suncem
Zbog neravnomjernog rasporeda kopna, oko 90 % populacije živi na sjevernoj polutki, koja je trenutačno okrenuta prema Suncu. Međutim, vrhunac se ne događa na solsticij, već oko 8. srpnja u 11:00 UTC (kod nas 13h), kada se zbog specifičnog položaja Zemlje taj postotak penje na fascinantnih 99 %. Ako ste propustili ovaj rijedak trenutak, analitičari ističu da nemate razloga za brigu – fenomen s gotovo identičnim postotkom ponovit će se već sutradan u isto vrijeme. IFL Science