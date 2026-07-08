Danas je na nekoliko minuta čak 99 % čovječanstva istovremeno bilo obasjano suncem - Monitor.hr
Danas (23:00)

Svima je u isto vrijeme bio dobar dan

Danas je na nekoliko minuta čak 99 % čovječanstva istovremeno bilo obasjano suncem

Zbog neravnomjernog rasporeda kopna, oko 90 % populacije živi na sjevernoj polutki, koja je trenutačno okrenuta prema Suncu. Međutim, vrhunac se ne događa na solsticij, već oko 8. srpnja u 11:00 UTC (kod nas 13h), kada se zbog specifičnog položaja Zemlje taj postotak penje na fascinantnih 99 %. Ako ste propustili ovaj rijedak trenutak, analitičari ističu da nemate razloga za brigu – fenomen s gotovo identičnim postotkom ponovit će se već sutradan u isto vrijeme. IFL Science


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