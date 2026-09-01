Ako nemaš dovoljno studentskih domova, isprintaj si ih

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Danski studenti useljavaju u prvo 3D ispisano naselje Skovsporet
U danskom gradu Holstebrou izgrađeno je inovativno studentsko naselje Skovsporet, sastavljeno od 3D ispisanih zgrada ukupne površine 1.650 četvornih metara. Svaki stan (39–50 m²) ima kuhinju, kupaonicu, radni i dnevni prostor. Gradnja je trajala 12 mjeseci pomoću pisača COBOD BOD3 i ekološkog betona, dok su spremišta za bicikle izrađena od materijala bez cementa koji smanjuje emisiju za 84%. Zgrade su smještene između stabala čime je sačuvano 90% zatečenog drveća, a stanovi s vidljivim slojevima betona i drvenim krovovima spremni su za useljenje u rujnu. Bug