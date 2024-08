Dajte isprintajte i meni jednu

U Georgetownu, Teksasu, oko 50 kilometara sjeverno od Austina, gradi se najveće 3D-tiskano susjedstvo na svijetu. Grade ga teksaška građevinska tvrtka ICON, stambena tvrtka Lennar i danski arhitektonski biro Bjarke Ingels Group. Prva ogledna kuća već je završena, zidovi su izrađeni od Lavacretea, materijala na bazi betona, koji se ekstrudira pomoću građevinskih robotskih pisača. Kuće su rađene prema američkim standardima, dolaze u osam tlocrta, variraju od 140 do 195 četvornih metara s tri do četiri spavaće sobe plus dnevna soba, kuhinja i ostale standardne prostorije. Cijene se kreću između 475.000 i 599.000 dolara. Projekt je pobudio značajan interes, već je prodano 25 kuća. Bug