Roboti grade kuće u Kaliforniji: Prva 3D-printana kuća već na tržištu - Monitor.hr
Danas (18:00)

Cigla postaje demode

Roboti grade kuće u Kaliforniji: Prva 3D-printana kuća već na tržištu

Startup 4DIFY dovršio je prvu potpuno 3D-printanu kuću u okrugu Yuba u Kaliforniji, koristeći robotske printere koji sloj po sloj oblikuju betonske zidove. Kuća od oko 93 m² izgrađena je za 24 dana, a cilj je u budućnosti gradnju skratiti na deset dana. Projekt je dio eksperimentalnog naselja od pet kuća, koje bi zbog automatizirane gradnje mogle biti jeftinije od prosjeka na tržištu. Osim brže izgradnje i nižih troškova rada, betonska konstrukcija pruža veću otpornost na požare, plijesan i štetnike, što bi moglo smanjiti i troškove osiguranja za vlasnike. Jutarnji


Slične vijesti

22.11.2025. (10:00)

Kad ti je parcela uska, ali printer širokogrudan

Mikro parcele, makro rješenje: Luksemburg printa kuće za mlade

U luksemburškoj općini Niederanven dovršena je prva 3D-printana kuća namijenjena mladima koji si teško mogu priuštiti stanovanje. Projekt Tiny House Lux, dizajniran od ODA Architects, koristi zapuštene, uske i nepravilne parcele koje tradicionalna gradnja ne može iskoristiti. Coral Construction Technologies printao je kuću sloj po sloj standardnim betonom, pri čemu su tehnički elementi integrirani već tijekom printanja. Na parceli širokoj 3,5 metara dobiveno je 47 m² funkcionalnog prostora. Zidovi su isprintani u tjedan dana, a cijela kuća završena u četiri, uz montažne i demontažne temelje za buduću fleksibilnost. Haus

10.08.2024. (01:00)

Dajte isprintajte i meni jednu

3D izgradnja obećava brže, jeftinije i ekološki prihvatljivije građenje kuća.Jednog dana gradit će nastambe na Mjesecu i Marsu

U Georgetownu, Teksasu, oko 50 kilometara sjeverno od Austina, gradi se najveće 3D-tiskano susjedstvo na svijetu. Grade ga teksaška građevinska tvrtka ICON, stambena tvrtka Lennar i danski arhitektonski biro Bjarke Ingels Group. Prva ogledna kuća već je završena, zidovi su izrađeni od Lavacretea, materijala na bazi betona, koji se ekstrudira pomoću građevinskih robotskih pisača. Kuće su rađene prema američkim standardima, dolaze u osam tlocrta, variraju od 140 do 195 četvornih metara s tri do četiri spavaće sobe plus dnevna soba, kuhinja i ostale standardne prostorije. Cijene se kreću između 475.000 i 599.000 dolara. Projekt je pobudio značajan interes, već je prodano 25 kuća. Bug

09.06.2023. (21:00)

Printer kuću gradi

3D isprintane kuće uvelike smanjuju količinu građevinskog otpada

Računski centri obično su jednostavne građevine, dovoljno prostrane za veliki broj moćnih servera. No jedan koji se upravo gradi u Heidelbergu svakako će zapinjati za oko. Podsjeća na zavjesu koja kao da lebdi. Umjetničke slobode arhitekata bile su veće nego inače zahvaljujući posebnoj tehnici gradnje: trodimenzionalnom printanju. 3D tisak podrazumijeva da mlaznica – koja se kontrolira kompjutorski – prska sloj po sloj posebne betonske smjese i tako gradi zidove. Doduše, stropovi se i dalje moraju graditi tradicionalno. Iako tehnologija postoji već dva desetljeća, zgrade iz 3D tiska su još rijetkost. Prema proizvođaču ove tehnologije, tvrtki COBOD, svega 130 objekata većih od deset četvornih metara napravljeno je zaključno s prošlom godinom. Od toga je čak 55 napravljeno upravo prošle godine. Jedan od razloga za taj razvoj je to što još nisu utvrđeni točni standardi po kojima se gradi. DW