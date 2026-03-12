Cigla postaje demode
Roboti grade kuće u Kaliforniji: Prva 3D-printana kuća već na tržištu
Startup 4DIFY dovršio je prvu potpuno 3D-printanu kuću u okrugu Yuba u Kaliforniji, koristeći robotske printere koji sloj po sloj oblikuju betonske zidove. Kuća od oko 93 m² izgrađena je za 24 dana, a cilj je u budućnosti gradnju skratiti na deset dana. Projekt je dio eksperimentalnog naselja od pet kuća, koje bi zbog automatizirane gradnje mogle biti jeftinije od prosjeka na tržištu. Osim brže izgradnje i nižih troškova rada, betonska konstrukcija pruža veću otpornost na požare, plijesan i štetnike, što bi moglo smanjiti i troškove osiguranja za vlasnike. Jutarnji