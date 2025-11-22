Kad ti je parcela uska, ali printer širokogrudan

Računski centri obično su jednostavne građevine, dovoljno prostrane za veliki broj moćnih servera. No jedan koji se upravo gradi u Heidelbergu svakako će zapinjati za oko. Podsjeća na zavjesu koja kao da lebdi. Umjetničke slobode arhitekata bile su veće nego inače zahvaljujući posebnoj tehnici gradnje: trodimenzionalnom printanju. 3D tisak podrazumijeva da mlaznica – koja se kontrolira kompjutorski – prska sloj po sloj posebne betonske smjese i tako gradi zidove. Doduše, stropovi se i dalje moraju graditi tradicionalno. Iako tehnologija postoji već dva desetljeća, zgrade iz 3D tiska su još rijetkost. Prema proizvođaču ove tehnologije, tvrtki COBOD, svega 130 objekata većih od deset četvornih metara napravljeno je zaključno s prošlom godinom. Od toga je čak 55 napravljeno upravo prošle godine. Jedan od razloga za taj razvoj je to što još nisu utvrđeni točni standardi po kojima se gradi. DW