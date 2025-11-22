Kad ti je parcela uska, ali printer širokogrudan
Mikro parcele, makro rješenje: Luksemburg printa kuće za mlade
U luksemburškoj općini Niederanven dovršena je prva 3D-printana kuća namijenjena mladima koji si teško mogu priuštiti stanovanje. Projekt Tiny House Lux, dizajniran od ODA Architects, koristi zapuštene, uske i nepravilne parcele koje tradicionalna gradnja ne može iskoristiti. Coral Construction Technologies printao je kuću sloj po sloj standardnim betonom, pri čemu su tehnički elementi integrirani već tijekom printanja. Na parceli širokoj 3,5 metara dobiveno je 47 m² funkcionalnog prostora. Zidovi su isprintani u tjedan dana, a cijela kuća završena u četiri, uz montažne i demontažne temelje za buduću fleksibilnost. Haus