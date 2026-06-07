Hollywoodski specijalac

Nova verzija kultnog softvera DaVinci Resolve 21 donosi povijesnu promjenu: potpuno novu Photo stranicu koja fotografima omogućuje naprednu obradu slika pomoću moćnih filmskih alata. Ažuriranje nudi i hrpu AI značajki poput IntelliSearch pretrage i CineFocus naknadnog podešavanja fokusa. Montažeri dobivaju napredno ključanje (keyframing) i lakši rad s tekstom, dok Fusion donosi više od 100 novih efekata za pokretnu grafiku. Sve ove vrhunske filmske i fotografske značajke dostupne su u potpuno besplatnoj verziji, dok je Studio verzija rezervirana za najzahtjevnije profesionalce. PetaPixel