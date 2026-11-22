Naša galaksija konačno stala na vagu
DESI i Gaia izračunali masu Mliječne staze na 1,19 bilijuna Sunčevih masa uz dosad najmanju nesigurnost
Kolaboracija DESI kombinirala je podatke o više od 10.000 udaljenih zvijezda s mjerenjima svemirskog teleskopa Gaia kako bi najpreciznije dosad odredila masu Mliječne staze. Analizom dviju populacija starijih zvijezda i četiri modela procjenjuju da ukupna masa galaksije, uključujući tamnu i običnu tvar, iznosi 1,19 bilijuna masa Sunca, uz mjernu nesigurnost od oko 11% (te oko 8% unutar 260.000 svjetlosnih godina od središta). Rezultati također ukazuju na to da budući modeli moraju uzeti u obzir da naša galaksija nije savršeno okrugla ni u potpunom mirovanju, već gravitacijski poremećenija nego što se pretpostavljalo. Bug