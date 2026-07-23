Što ako se okrene naglavačke?
Mliječna staza se u sudarima galaksija nagnula ‘na bok’ za više od 90 stupnjeva
Nova istraživanja sugeriraju da Mliječna staza ima burniju prošlost nego što se mislilo. Prema računalnim simulacijama i podacima satelita Gaia, naša se galaksija tijekom milijardi godina postupno nagnula na bok, promijenivši orijentaciju diska za više od 90 stupnjeva unutar haloa tamne tvari. Glavni uzrok ovog naginjanja česti su drevni sudari s manjim galaksijama, poput “Gaiine kobasice” prije 10 milijardi godina. Ti su sudari usporili rotaciju zvjezdanog haloa i stvorili gravitacijski moment koji je zakrenuo disk, što objašnjava današnje anomale u kretanju zvijezda i strukturi Mliječne staze. ScienceAlert, Index