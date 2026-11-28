Croatia full of surprises
Devet hrvatskih zanimljivosti koje redovito iznenađuju strane turiste
Hrvatska posjetitelje ne osvaja samo obalom, već i nizom neobičnih rekorda i izuma. Na Braču se nalazi Zlatni rat, plaža koja pod utjecajem valova mijenja oblik, dok Nin čuva najmanju katedralu na svijetu, a istarski Hum slovi za najmanji grad s tek dvadesetak stanovnika. Turiste privlače i egipatske sfinge u Splitu te ljetne gladijatorske borbe u pulskoj Areni. Uz to, Hrvatska je domovina dalmatinskih pasa, ali i važnih izuma – Hvaranin Ivan Vučetić osmislio je daktiloskopiju, Slavoljub Penkala automatsku mehaničku olovku, a u Rijeci je nastao prvi torpedo. Pun kufer